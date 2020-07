Κόσμος

Φονικές οι καταστροφικές πλημμύρες στην Ινδονησία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικός είναι ο απολογισμός των πλημμυρών στην ασιατική χώρα. Ενδεικτικές οι εικόνες χάους.

Τουλάχιστον 16 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός των πλημμυρών σε επαρχία της νότιας Ινδονησίας.

Λάσπη και άλλα υλικά έχουν παρασυρθεί από τα νερά, που έχουν καλύψει τους δρόμους και εκατοντάδες σπίτια.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της περιοχής, η περιοχή πλημμύρες λόγω υπερχείλισης τριών ποταμών.

Οι πλημμύρες έχουν επηρεάσει περίπου 4000 ανθρώπους σε έξι διαφορετικές περιφέρειες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις συχνά προκαλούν κατολισθήσεις και πλημμύρες, στην Ινδονησία, όπου εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αγροτικές και ορεινές περιοχές.