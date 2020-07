Οικονομία

Καταγγελίες πολιτών στον ΑΝΤ1 για την αποζημίωση ειδικού σκοπού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολίτες καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει το ποσό αποζημίωσης ειδικού σκοπού που δικαιούνται ή δεν το έχουν πάρει καθόλου.