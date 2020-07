Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την προστασία της κυριαρχίας μας

Για τα ελληνοτουρκικά μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το κονδύλι για τους παραγωγούς.

«Δε θα μπορούσε καμία κυβέρνηση να το σταματήσει αυτό», απάντησε ο Μάκης Βορίδης, ερωτηθείς για το αν θα μπορούσε να προλάβει η κυβέρνηση την απόφαση Ερντογάν για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», στον ΑΝΤ1, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτίμησε ότι τον Πρόεδρο της Τουρκίας, «δεν τον ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αλλά το να παίζει ρόλο στις περιοχές επιρροής του».

Σχετικά με την αντίδραση της Ευρώπης, παρατήρησε ότι, «είναι σημαντικό να υπάρξουν κυρώσεις», εκτίμησε ωστόσο ότι οι Βρυξέλλες και κυρίως το Βερολίνο δε θα διαρρήξουν τη σχέση τους με την Τουρκία για την Αγία Σοφία, «είναι άλλο όμως να παραβιαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα κράτους μέλους».

«Αν δε συμμετέχεις σε διάλογο, είναι σαν να ακούγεται μόνο η μία πλευρά», απάντησε σε ερώτηση για το αν η Αθήνα πρέπει ή όχι να συνομιλεί με την Άγκυρα.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει ό,τι μπορεί για να προστατευτεί αποτελεσματικά η εθνική μας κυριαρχία», ξεκαθάρισε ο Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι, «αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να λάβει σοβαρά και η άλλη πλευρά. Για να ξέρει με ποιον έχει να κάνει».

Σημείωσε πως δεν υπάρχει διπλωματική αδράνεια, αλλά «πυρετώδης διπλωματική δράση, που έχει ως επιστέγασμά της, τη συμφωνία για την ΑΟΖ με την Ιταλία, μία στρατηγική που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο».

Εκτίμησε επιπλέον ότι, «το τελευταίο Συμβούλιου ΥΠΕΞ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα από την Ευρώπη», ενώ κληθείς να απαντήσει στο τι θα γίνει αν η Τουρκία φτάσει στα άκρα και η διπλωματική οδός αποτύχει, η συνάντηση με Ισραήλ και Αίγυπτο εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο».

«Αν και όλα αυτά αποτύχουν, κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία», είπε.

Τέλος, για το ίδιο θέμα, διευκρίνισε ότι, όντως είχε προτείνει την αλλαγή χρήσης του σπιτιού του Κεμάλ ως μία από τις κυρώσεις που θα μπορούσαν να εξεταστούν για την Άγκυρα.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην έγκριση ευρωπαϊκού κονδυλίου για τη στήριξη των παραγωγών λαϊκών αγορών.

Μίλησε όμως και για τα τουρκικά αλιευτικά που εμφανίστηκαν προχθές στη Μύκονο, ξεκαθαρίζονταςότι, «υποχρεωτικά παρακολουθούμε την αλιευτική πολιτική για να ξέρουμε ότι υπάρχουν ψάρια για να ψαρέψουν όλοι. Οι Τούρκοι δεν τηρούν τους κανόνες, τους οποίους όμως δεν τηρούν καθόλου ούτε οι Έλληνες ψαράδες».

«Οι παραβιάσεις είναι συνεχείς και μόνιμες. Το ζήτημα είναι και ο τρόπος που ψαρεύουν, κατέληξε.