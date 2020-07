Παράξενα

Λούνα παρκ απαγόρευσε τα ουρλιαχτά στα τρενάκια του τρόμου (βίντεο)

Πώς γίνεται και πώς θα γίνει; Βίντεο με οδηγίες δημοσίευσε το θεματικά πάρκο για να δώσει το παράδειγμα στους επισκέπτες του.

Με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού, θεματικό πάρκο στην Ιαπωνία έχει ανακοινώσει έναν πολύ ξεχωριστό διαγωνισμό για τους επισκέπτες.

Όταν το θεματικό πάρκο Fuji-Q Highland κοντά στο Τόκιο άνοιξε ξανά τον προηγούμενο μήνα, ζήτησε από τους επισκέπτες να αποφύγουν να ουρλιάζουν στα τρενάκια που ανεβοκατεβαίνουν, καθώς σταγονίδια από το στόμα μπορεί να εξαπλώσουν μικρόβια.

Αλλά λόγω του φόβου ότι ορισμένοι επισκέπτες μπορεί να τσιρίζουν ή να ουρλιάζουν σε υψηλές ταχύτητες ή από τρόμο ή απλώς και μόνο από ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια μιας απότομης πτώσης του roller coaster, ο κανόνας θα ήταν δύσκολο να τηρηθεί.

Έτσι το πάρκο Fuji-Q Highland αναζήτησε λύση και αποφάσισε ότι όσοι ανεβαίνουν στο τρενάκι του τρόμου χρειάζονταν κάποια κίνητρα για να κρατήσουν τα στόματά τους κλειστά.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησε μία πρόκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους επισκέπτες του. Όσοι μπορούν να κρατήσουν τις κραυγές τους και να παρουσιάσουν τα καλύτερα ή πιο αστεία αποδεικτικά στοιχεία θα λαμβάνουν δωρεάν ημερήσιες κάρτες εισόδου στο πάρκο.

Χρησιμοποιώντας τα hashtags #KeepASeriousFace ή #SmileFace, οι επισκέπτες μπορούν να δείξουν πώς «ουρλιάζουν μέσα τους», ενώ είναι πάνω σε roller coaster και διατηρούν μια στωική, σύνθετη έκφραση ενώ τα βαγόνια ανεβαίνουν, βυθίζονται και περιστρέφονται με τρομακτικές ταχύτητες.

Για να δώσει λίγη έμπνευση, το πάρκο κυκλοφόρησε ένα βίντεο δύο ανδρών με κοστούμια, που δεν αντιδρούν καθόλου στις στροφές. Είναι απόλυτα σοβαροί, το βίντεο όμως είναι εκπληκτικά κωμικό, καθώς δεν μπορούν να κρατήσουν τη συγκίνηση από τα μάτια τους.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουλίου και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι νικητές.

Στην Ιαπωνία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 20.600 κρούσματα του νέου κορονοϊού και 982 θάνατοι.