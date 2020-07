Υγεία - Περιβάλλον

Παπαϊωάννου στον ΑΝΤ1: Αύξηση ασυμπτωματικών “δείχνει” η μεγάλη συγκέντρωση κορονοϊού στα λύματα (βίντεο)

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ αναλύει τις μετρήσεις της ομάδας του πανεπιστημίου στα αστικά υγρά απόβλητα της.