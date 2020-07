Πολιτική

Πόρισμα ΝΔ: Ζητά την παραπομπή Παπαγγελόπουλου σε Eιδικό Δικαστήριο

Από την ΝΔ προτείνεται η παραπομπή του πρώην αναπλ. υπουργού Δικαιοσύνης για οκτώ αδικήματα.

Την άσκηση δίωξης κατά του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου προτείνει στο πόρισμά της η ΝΔ. Σύμφωνα με το πόρισμα, από τη ΝΔ προτείνεται η παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου για:

Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας (239ΠΚ)

Ηθική αυτουργία σε πλημμεληματική κατάχρηση εξουσίας (239ΠΚ)

Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ)

Παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ) σε: α. Τουλουπάκη, β. Ράικου, γ. Αθανασίου, δ. Τσατάνη.

Απόπειρα εκβίασης (385ΠΚ)

Δωροληψία κρατικού αξιωματούχου (159ΠΚ)

Δωροληψία υπαλλήλου (235)

Εγκληματική οργάνωση συμμορία (187ΠΚ)

Το πόρισμα της ΝΔ Στο πόρισμα της ΝΔ παρουσιάζεται «το σύστημα παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη, από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό κ. Παπαγγελόπουλο με την αρωγή δημοσιογράφων και άλλων φυσικών προσώπων στην προσπάθεια ελέγχου των αρμών της εξουσίας, σε σειρά υποθέσεων». NOVARTIS Ως προς την υπόθεση της «σκευωρίας» στην υπόθεση της Novartis, η ΝΔ στο πόρισμά της παραθέτει γεγονότα που «δείχνουν την ενορχήστρωση και εκτέλεση του σχεδίου», αξιολογούνται ιδίως οι μαρτυρικές καταθέσεις των εισαγγελικών λειτουργών (Ελένης Ράικου, Ιωάννη Αγγελή, Ευγενίας Κυβέλου, Ξένης Δημητρίου, που «παραδέχεται ότι ο Αγγελής της κατήγγειλε τον Παπαγγελόπουλο ως Ρασπούτιν». Αξιολογούνται, επίσης, οι καταθέσεις εμπλεκομένων στην υπόθεση Novartis, όπως οι Κ. Φρουζής, Ν. Μανιαδάκης και Ν. Μανίας για πιέσεις που δέχθηκαν, προκειμένου να καταθέσουν χωρίς στοιχεία σε βάρος πολιτικών προσώπων. Στο πόρισμα γίνεται επίσης εκτενής παράθεση των διαλόγων που είχαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση με τα μέλη της προανακριτικής επιτροπής και που, σύμφωνα με τη ΝΔ, τους «αποδομούν πλήρως». ΠΡΑΞΕΙΣ και ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ως προς το σκέλος των πράξεων και παραλείψεων που οδηγούν στην πρόταση για την άσκηση δίωξης, στο πόρισμα επισημαίνεται ότι δεν έγινε άμεση αποστολή του φακέλου στη Βουλή για τα 10 πολιτικά πρόσωπα και δεν απεστάλη στη Βουλή φάκελος για τους υπουργούς τής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εξέδωσαν δελτίο τιμών το 2015. Αδικήματα φαίνεται να έχουν τελεστεί επίσης αναφορικά: με τον τρόπο εξέτασης μαρτύρων και τη μη καταγραφή όσων έλεγαν.

με τις επιλεκτικές διαρροές σε Βαξεβάνη και Φιλιππάκη καταθέσεων, εγγράφων, αλλά και «προφητικών» καταθέσεων ακόμη και πριν δοθούν.

μη εμπλοκή πολιτικών προσώπων από το FBI (προκύπτει και από απόφαση Συμβιβασμού ΗΠΑ-Νοvartis) αλλά μόνο από τους εδώ προστατευόμενους μάρτυρες

μη αποστολή κρίσιμων εγγράφων, ιδίως του FBI και αρχειοθέτηση του Η1Ν1

πιέσεις προσώπων, όπως οι Φρουζής, Μανιαδάκης, Μανίας, Βουλκίδης, να μπουν σε καθεστώς προστασίας μιλώντας χωρίς στοιχεία σε βάρος πολιτικών προσώπων

μη έρευνα ιατρών

παράνομη παροχή καθεστώτος προστασίας σε μάρτυρες

μη αποστολή εγγράφων του FBI στη Βουλή που ήταν θετικά για πολιτικά πρόσωπα. ΠΙΕΣΕΙΣ-ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Στο πόρισμα γίνεται αναφορά σε πιέσεις προς εισαγγελικούς λειτουργούς και στοχοποίησή τους όπως: η Ελένη Ράικου για να φτιάξει στοιχεία κατά πολιτικών προσώπων και να στείλει φάκελο στη Βουλή. Η στοχοποίηση, όπως αναφέρεται, έγινε με δημοσίευμα του Κώστα Βαξεβάνη που οδήγησε στην παραίτηση και πειθαρχική της δίωξη.

η Ευγενία Κυβέλου η οποία επειδή αντέδρασε στην ανάληψη της Εισαγγελίας Διαφθοράς από την Ελένη Τουλουπάκη, στοχοποιήθηκε από τον Φιλιππάκη με συνέπεια την πειθαρχική της δίωξη

ο Ιωάννης Αγγελής, ο οποίος επειδή κατήγγειλε πράξεις του κ. Παπαγγελόπουλου στοχοποιήθηκε με δημοσίευμα του κ. Φιλιππάκη με συνέπεια την παραίτησή του από τη θέση Επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς και του ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη. Για την υπόθεση Νοvartis περιγράφονται 4 αδικήματα: Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας (239 ΠΚ) σε πράξεις Εισαγγελέων Διαφθοράς με στόχο τη δίωξη δέκα πολιτικών προσώπων και παράλληλη παράλειψη δίωξης των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εξέδωσαν δελτίο τιμών φαρμάκων το 2015.

ηθική αυτουργία σε πλημμεληματική κατάχρηση εξουσίας (239 ΠΚ) σε πράξεις των εισαγγελέων διαφθοράς που μεταχειρίστηκαν εκβιαστικά μέσα σε καταθέσεις μαρτύρων.

ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ) σε πράξεις και παραλείψεις των εισαγγελέων διαφθοράς

παράβαση καθήκοντος (259ΠΚ) διότι ο κ. Παπαγγελόπουλος ενώ ήταν αναπληρωτής υπουργός παρέβη τα καθήκοντά του παρεμβαίνοντας στο έργο των Εισαγγελέων Διαφθοράς. ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι πιέσεις του κ. Παπαγγελόπουλου στους εισαγγελικούς λειτουργούς Παναγιώτη Αθανασίου και Γεωργία Τσατάνη, σύμφωνα με το πόρισμα της ΝΔ, αφορούσαν: τον δημοσιογράφο Γ. Παπαχρήστου

την υπόθεση καναλάρχη

την υπόθεση Βγενόπουλου

υπόθεση τραπεζών

παρεμβάσεις σχετικές με τις λίστες (Λαγκάρντ κλπ) Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΙΩΝΗ Αναφορικά με την υπόθεση του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, στο πόρισμά της η ΝΔ προτείνει άσκηση δίωξης για: κακουργηματική απόπειρα εκβίασης (385ΠΚ) με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ο Παπαγγελόπουλος και ο εκδότης Ιωάννης Φιλιππάκης παράνομο περιουσιακό όφελος 350.000 ευρώ, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός αποπειράθηκε να εξαναγκάσει με απειλές τον επιχειρηματία σε παροχή ποσού που δεν όφειλε να καταβάλει. Οι απειλές συνίσταντο στο ότι ο Σάμπυ Μιωνής και οι συνεργάτες του θα συνέχιζαν να υφίστανται παράνομες διώξεις.

δωροληψία κρατικού αξιωματούχου )(159 ΠΚ) διότι ο κ. Παπαγγελόπουλος ζήτησε για τον εαυτό του και τον εκδότη Φιλιππάκη 350.000 ευρώ ως αντάλλαγμα που δεν δικαιούνταν για πράξεις και παραλείψεις που ανάγονται στα καθήκοντα του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης με αντάλλαγμα να μην συνεχίσουν ο Μιωνή και οι συνεργάτες του να υφίστανται τις παράνομες διώξεις που είχε προκαλέσει.

Εγκληματική οργάνωση (συμμορία) επειδή ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος οργανώθηκε με άλλους να διαπράξουν τα κακουργήματα και πλημμελήματα που περιγράφονται στο πόρισμα. «ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» Ειδικότερα, η ΝΔ αναφέρει στο πόρισμά της πως από όλο το αποδεικτικό υλικό προκύπτει με σαφήνεια ότι «ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλος παρενέβαινε με την πολιτική ανοχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε ανοικτές ποινικές υποθέσεις και τις διαμόρφωνε κατά τρόπο που μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικό όφελος για αυτόν και τους συνεργούς του, αλλά και πολιτικό όφελος για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Στην υπόθεση της NOVARTIS συνέβησαν τα ακόλουθα: * Ο ίδιος ο κ. Παπαγγελόπουλος από τις 12.01.17 η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αναφέρει ότι η υπόθεση NOVARTIS είναι πιο σοβαρή από την υπόθεση SIEMENS, σε χρόνο που δεν υπάρχει κανένα στοιχείο από την έρευνα ούτε την ελληνική αλλά ούτε στις ΗΠΑ. Ήδη από τις 08.01.17, 11 μήνες δηλαδή πριν καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, το Documento κυκλοφορεί με τίτλο «Πρώην Πρωθυπουργός εμπλέκεται στο Νovartisgate», ο τότε πρωθυπουργός κ. Τσίπρας στις 02.02.17 και 10.02.17 αναφέρει στη Βουλή ότι στο σκάνδαλο Novartis εμπλέκονται πολιτικοί και θα αποκαλυφθεί ότι εισρέουν χρήματα από αυτήν την εταιρία στα κομματικά ταμεία. Από εκείνη τη στιγμή δημιουργείται το πλαίσιο της σκευωρίας του οποίου ηγείται ο κ. Παπαγγελόπουλος με δημοσιογραφικούς βραχίονες τους κ.κ. Φιλιππάκη, Παπαδάκου, Τάρκα και Βαξεβάνη. * Η τότε εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς κ. Ράικου πιέζεται άμεσα από τον κ. Παπαγγελόπουλο να στείλει την υπόθεση στη Βουλή κατασκευάζοντας στοιχεία κατά πολιτικών προσώπων. Η κα Ράικου αρνείται και αμέσως στοχοποιείται από δημοσίευμα της εφημερίδας Documento κατ' εντολή του κ. Παπαγγελόπουλου και εξωθείται σε παραίτηση. * Τη θέση της Εισαγγελέως αναλαμβάνει η κ. Τουλουπάκη και η κα Κυβέλου, η μόνη αντιεισαγγελέας Εφετών που αντιδρά σε αυτό, στοχοποιείται με δημοσίευμα της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του κ. Φιλιππάκη, κατ' εντολή του κ. Παπαγγελόπουλου. * Τόσο η κα Ράικου όσο και η κα Κυβέλου υφίστανται πειθαρχικές διώξεις από την ηγεσία της δικαιοσύνης που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ. * Βρίσκονται τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, που όπως αποδείχθηκε ήταν εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και δεν μπορούσαν να μπουν σε καθεστώς προστασίας και καταθέτουν κατά πολιτικών προσώπων. Αυτές είναι οι μόνες αποδείξεις για τη δήθεν δωροδοκία πολιτικών προσώπων. * Οι καταθέσεις τους είναι αφηγηματικές και καθοδηγούμενες και ασκούνται πιέσεις σε αυτούς να καταθέσουν με εκμετάλλευση της δυσχερής τους θέσης, ότι ως εμπλεκόμενοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να καταστούν κατηγορούμενοι. * Την ταυτότητα των προστατευομένων μαρτύρων οι Εισαγγελείς την έχουν εντοπίσει από την έρευνα στις ΗΠΑ και γνωρίζουν την εμπλοκή τους, αλλά και τις αδυναμίες τους για να μπορούν να τους χειραγωγήσουν και να πούνε ότι τους υποδειχθεί. Την γνώση αυτήν την έχει και ο κ. Παπαγγελόπουλος * Ίδιες πιέσεις να καταθέσουν σε βάρος πολιτικών προσώπων ασκούνται στους κκ. Φρουζή, Μανία και Βουλκίδη. * Οι εισαγγελείς προβαίνουν σε μια σειρά από προβληματικές πράξεις σε σχέση τόσο με την εξέταση μαρτύρων, την υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας, τα έγγραφα του FBI κλπ * Όλο αυτό το διάστημα οι καταθέσεις των μαρτύρων διαρρέουν από τον κ. Παπαγγελόπουλο στον κ. Βαξεβάνη. Μάλιστα τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις διέρρευσαν καταθέσεις ΠΡΙΝ ΔΟΘΟΥΝ, πράγμα που δείχνει ότι αυτές υποδεικνύονταν στους μάρτυρες και δεν ήταν προϊόν γνώσης τους. * Στις 05.02.18 διαβιβάζεται ο φάκελος στη Βουλή και μαζί η μηνυτήρια αναφορά κατά υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εξέδωσαν δελτίο τιμών το 2015 χωρίς αναφορά του ονόματος τους και σε χρόνο που η υπόθεση έχει παραγραφεί για τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. * Πριν από τη διαβίβαση του φακέλου, ο κ. Τζανακόπουλος επισκέπτεται την εισαγγελέα του ΑΠ κα Δημητρίου με εντολή Τσίπρα για να ενημερωθεί για την υπόθεση, ο κ. Παπαγγελόπουλος αμέσως μετά από τη διαβίβαση αναφέρεται στο μεγαλύτερο σκάνδαλο από καταβολής ελληνικού κράτους με ανάγκη αυτοκάθαρσης του πολιτικού συστήματος, επικαλούμενος την πείρα του και τη μερική γνώση της δικογραφίας, που ο ίδιος είχε κατασκευάσει όπως αποδείχθηκε, και ο κ. Πολάκης προδίδει τον σχεδιασμό αποκαλύπτοντας την ιδιότητα των προστατευομένων μαρτύρων ως στελεχών της εταιρίας που τους μάγκωσαν και εμπλέκονται, γνώση που είχε προφανώς από τον κ. Παπαγγελόπουλο. * Η υπόθεση διαβιβάστηκε και για το αδίκημα της δωροδοκίας και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πειθαρχούν σε αυτό που είχε προαναγγείλει ο κ. Παπαγγελόπουλος ότι θα δηλώσουν αναρμόδιοι για να επιστρέψει ο φάκελος στους εισαγγελείς διαφθοράς και να υλοποιηθεί το σχέδιο παρανόμων διώξεων των πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ. * Για την υλοποίηση του σχεδίου αποκρύπτονται, με εντολή του κ. Παπαγγελόπουλου που είχε όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, κρίσιμα έγγραφα και δη του FBI και δεν προσκομίζεται μέχρι και σήμερα η αλληλογραφία που αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε έρευνα σε βάρος των δέκα πολιτικών προσώπων στις ΗΠΑ και ότι αυτά τα ονόματα αναφέρθηκαν το πρώτον από τους εδώ εισαγγελείς. * Ενώ οι προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν ολοκληρώσει τις καταθέσεις τους, επανέρχονται μετά από 11 μήνες να καταθέσουν νέα πραγματικά γεγονότα. * Η επάνοδος των προστατευομένων μαρτύρων γίνεται στα τέλη Νοεμβρίου 2018 και αναφέρονται πρωτίστως κατά των κκ. Λοβέρδου και Γεωργιάδη. Ο κ. Αγγελής εποπτεύων εισαγγελέας διαφθοράς καταγγέλλει το ίδιο χρονικό διάστημα ότι οι εισαγγελείς διαφθοράς έχουν σχέδιο άσκησης δίωξης κατά των κκ. Γεωργιάδη, Σαλμά και Λοβέρδου έως 20.12.18. * Το μένος κατά των πολιτικών προσώπων και δη κατά του πρώην Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά αποδεικνύεται και από την επίδειξη δύναμης κατά τον έλεγχο που έκαναν στις θυρίδες της συζύγου του και του αδελφού του. Τον αντιμετώπισαν ως κοινό εγκληματία, αφού δεν ανέμειναν να προσέλθει άνθρωπος να τις ανοίξει με το κλειδί τους αλλά επέλεξαν να τις παραβιάσουν. * Ο κ. Μανιαδάκης πιέζεται να μιλήσει κατά πολιτικών προσώπων χωρίς στοιχεία, αρνείται, απειλείται μέχρι και με δημοσίευμα στο Documento, συνεχίζει να αρνείται, του ασκείται ποινική δίωξη, χάνει το καθεστώς προστασίας και δίνεται μήνυμα σαφές στους άλλους δύο προστατευόμενους μάρτυρες τι θα ακολουθήσει, εάν δεν πειθαρχήσουν. * Ο κ. Μανιαδάκης καταγγέλλει τα ανωτέρω και ο κ. Αγγελής καταγγέλλει το σχέδιο δίωξης κατά πολιτικών προσώπων από Παπαγγελόπουλο / Ρασπούτιν και εισαγγελείς διαφθοράς. * Με εντολή Παπαγγελόπουλου στοχοποιείται και ο κ. Αγγελής, λόγω των αντιδράσεων του. Παραγγέλλει στον κ.Φιλιππάκη και βγαίνει ψευδές δημοσίευμα στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο κ. Αγγελής παραιτείται στις 07.01.19 καταγγέλλοντας στην κα. Δημητρίου τις πράξεις των Εισαγγελέων διαφθοράς, αλλά και τον ρόλο του κ. Παπαγγελόπουλου, πράγμα που παραδέχεται και η πρώην εισαγγελέας του ΑΠ κα. Δημητρίου ενώπιον της Επιτροπής, ενώ το απέκρυψε όταν ρωτήθηκε από τους κκ. Ζαχαρή και Σοφουλάκη. * Την επόμενη ημέρα ο κ. Αγγελής με την κα Δημητρίου συναντούν τον κ. Καλογήρου και τον ενημερώνει για όλα. Μάλιστα στις 21.02.19 κάνει και αναφορά σε όλες τις προβληματικές πράξεις. * Πλέον το σχέδιο του Παπαγγελόπουλου για δίωξη και προφυλάκιση πολιτικών προσώπων πριν τις εκλογές καθίσταται αδύναμο, διότι έχει «σπάσει» ένας κρίσιμος μάρτυρας και τους έχουν καταγγείλει δύο Εισαγγελείς, η κα Ράικου και ο κ. Αγγελής. * Μολαταύτα η κα Δημητρίου, με εντολή πιθανώς του κ .Παπαγγελόπουλου, κρατά την αναφορά του στο συρτάρι, δεν παραγγέλλει προκαταρκτική για μήνες με το αστείο επιχείρημα ότι είχαμε εκλογές, ενώ ήξερε από τον κ. Αγγελή ότι ο Ρασπούτιν είναι ο Παπαγγελόπουλος και την παραγγέλλει μετά τις ευρωεκλογές και την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών και αφού έχει δημοσιευτεί. Αποκρύπτει δε την ύπαρξη αυτής της αναφοράς κατά την ανανέωση της θητείας της κας Τουλουπάκη. * Πλησιάζουν οι ευρωεκλογές και μετά από αυτές η προκήρυξη βουλευτικών εκλογών και αφού το σχέδιο πλέον δεν μπορεί να υλοποιηθεί αρχίζει η διαδικασία αρχειοθέτησης των υποθέσεων για τις οποίες δεν υπήρχαν εξ αρχής στοιχεία. * Κρατούνται όμηροι οι κκ. Αβραμόπουλος και Γεωργιάδης, παρόλο που ακόμη και ο επίκουρος εισαγγελέας διαφθοράς κ. Ντζούρας, ρητώς αναφέρει στην από 14.03.20 χωρίς όρκο κατάθεση του ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ενώ ασκείται δίωξη στον κ. Λοβέρδο μόνο με μία μαρτυρική κατάθεση. * Το σχέδιο απετράπη λόγω του ότι τους κατήγγειλαν άτομα, η δε έρευνα στις ΗΠΑ και ο εξωδικαστικώς συμβιβασμός απέδειξαν ότι δεν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων και το σκάνδαλο των ιατρών που έπρεπε να ερευνηθεί δεν έχει ερευνηθεί. Στην υπόθεση εκβίασης του κ. Μιωνή βλέπουμε την ίδια μεθοδολογία. Συνοπτικά αναφέρουμε: * Στοχοποίηση του κ. Μιωνή, αρχικά για πολιτικούς λόγους λόγω της σχέσης του με τον κ. Παπασταύρου. * Τον Αύγουστο του 2015, ο κ. Φιλιππάκης, σε πλήρη συνεννόηση με τον κ. Παπαγγελόπουλο, κάνει αναφορά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης από τους κκ. Μιωνή, Παπασταύρου κλπ. * Ξεκινούν με εντολή Παπαγγελόπουλου έρευνες στην αλλοδαπή με συμμετοχή της δημοσιογράφου κας Παπαδάκου και χωρίς να έχει γνώση η τότε εισαγγελέας του ΑΠ. Μετά την αντίδρασή της, ο κ. Παπαγγελόπουλος κάνει επίδειξη δύναμης με δηλώσεις του έξω από τον ΑΠ. * Εκκρεμεί δικαστική διαμάχη του κ. Μιωνή με τον κ. Φιλιππάκη και πραγματοποιείται συνάντηση στο μέγαρο Μαξίμου, όπου ο κ. Παπαγγελόπουλος, παρουσία του κ. Παππά, συζητά με τον κ. Μιωνή για ανοικτές ποινικές υποθέσεις του τελευταίου και των συνεργατών του και τον εκβιάζει ζητώντας του να δώσει χρήματα στον κ. Φιλιππάκη που δεν όφειλε για να κλείσουν οι παράνομες διώξεις του. * Ακολουθεί διάλογος του κ. Μιωνή με τον κ. Παππά στην Κύπρο όπου επιβεβαιώνεται η εκβίαση. * Το ποσό της εκβίασης προσδιορίζεται από τον κ. Φιλιππάκη αργότερα στα 350.000 ευρώ. * Ο κ. Μιωνής αρνείται να ενδώσει στην εκβίαση και αμέσως μετά στοχοποιείται πλήρως με εντολή του κ. Παπαγγελόπουλου. Αποκορύφωμα είναι το πόρισμα δίωξης του για απάτη επί δικαστηρίω με παράνομη απόκρυψη εγγράφου δικαστικής συνδρομής από τη Κύπρο που αθώωνε τον κ. Μιωνή και τους συνεργάτες του. * Από την υπόθεση επιδιώκεται πολιτική στοχοποίηση πέρα του παράνομου οικονομικού οφέλους. Επιχειρείται στοχοποίηση του πρώην πρωθυπουργού κ. Σαμαρά μέσω του κ. Παπασταύρου. * Το θράσος φθάνει σε τέτοιον βαθμό που ζητείται λίγους μήνες αφού έχει γίνει αρχηγός της ΝΔ ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον κ. Παππά στον κ. Μιωνή να μεσολαβήσει, ώστε χωρίς στοιχεία να στραφεί ο κ. Παπασταύρου σε βάρος της κας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη εάν θέλει να τύχει εύνοιας. Από τότε ο κ. Παπαγγελόπουλος είχε αναλάβει τη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ. * Ενώ ο κ. Μιωνής κερδίζει τις υποθέσεις σε βάρος του κ. Φιλιππάκη, με επίδειξη ισχύος ασκείται δίωξη σε βάρος του και καλείται Μάρτιο του 2018 να υπογράψει συμφωνητικό όπου αναλαμβάνονταν υποχρεώσεις από την πλευρά του κ. Φιλιππάκη με την αρωγή του κ. Παπαγγελόπουλου που ήταν εγγυητής και επιβλέπων της τήρησης των δεσμεύσεων του συμφωνητικού ώστε να κλείσουν ανοικτές ποινικές υποθέσεις που δεν μπορούσαν να τύχουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. * Ο ίδιος ο κ. Φιλιππάκης παραδέχεται ότι στην επόμενη συνάντηση του Μαΐου το θέμα ήταν η τήρηση των εκατέρωθεν δεσμεύσεων. Δηλαδή ο εγγυητής κ. Παπαγγελόπουλος θα έβλεπε εάν τηρείται η πορεία ανοικτών ποινικών υποθέσεων όπως είχε συμφωνηθεί. * Τελικώς η υπόθεση για εγκληματική οργάνωση αρχειοθετείται πάλι σε χρόνο προεκλογικό και αφού είχε διαφανεί το σχέδιο παραδικαστικής λειτουργίας στην υπόθεση Νovartis. * Οι κκ. Μιωνής και Παπασταύρου δικαιώνονται ποινικά, ο κ. Παπασταύρου και διοικητικά όχι μόνο για λόγους παραγραφών αλλά και για λόγους ουσίας. * Η υπόθεση Μιωνή - Παπασταύρου για τον κ. Παπαγγελόπουλο και τους συνεργούς του δημοσιογράφους κκ. Φιλιππάκη, Τάρκα και Παπαδάκου συνδύαζε πολιτική στοχοποίηση και παράνομο πλουτισμό των εμπλεκομένων. Στις υποθέσεις Τσατάνη / Αθανασίου αποδεικνύονται πάλι οι συνεχείς παράνομες παρεμβάσεις του κ. Παπαγγελόπουλου σε υποθέσεις που ήθελε να ελέγχει, όπως Βγενόπουλου, ΜΜΕ, Τράπεζες, δημοσιογράφου Παπαχρήστου, Λίστα Λαγκάρντ με αρωγή πάλι των δημοσιογράφων Βαξεβάνη, Παπαδάκου, Φιλιππάκη. Επομένως βάσει των ανωτέρω προτείνεται: Να μην γίνει κατηγορία, καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε βάρος του ελεγχομένου αναπληρωτή υπουργού κ. Παπαγγελόπουλου για τα ακόλουθα αδικήματα: για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση (αρ. 46 παρ. 1 ΠΚ σε συνδυασμό με αρ. 224 ΠΚ) διότι καίτοι τα όσα ανέφεραν οι προστατευόμενοι μάρτυρες σε βάρος των πολιτικών προσώπων απεδείχθησαν ψευδή, υπάρχουν απλές αλλά όχι επαρκείς ενδείξεις για άσκηση δίωξης ότι ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλος ήλθε με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή μαζί τους και για το αδίκημα της Πρόκλησης και προσφοράς για την τέλεση κακουργήματος (αρ. 186), καθώς πλέον απαιτείται αμοιβή Από το αποδεικτικό υλικό προέκυψε ότι οι πιέσεις του κ. Παπαγγελόπουλου στην κα Ράικου, την κα Τσατάνη και τον κ. Αθανασίου ήταν σε επίπεδο απειλών και όχι υπόσχεση αμοιβής. Να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του ελεγχομένου αναπληρωτή υπουργού κ. Παπαγγελόπουλου, καθώς υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής του, όπως αναλυτικά εκτίθενται στα οικεία κεφάλαια για τα ακόλουθα αδικήματα: 1. Ηθική Αυτουργία σε Κακουργηματική Κατάχρηση Εξουσίας αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με αρ. 239 ΠΚ και συγκεκριμένα με δόλο έπεισε την Εισαγγελέα Διαφθοράς και τους επίκουρους εισαγγελείς που χειρίζονταν την υπόθεση Novartis με περισσότερες από μια πράξεις να τελέσουν περισσότερα εγκλήματα που τιμωρούνται με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές και συγκεκριμένα ενώ ήταν υπάλληλοι που στα καθήκοντά τους ανάγονταν η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων, εν γνώσει τους εξέθεσαν σε δίωξη κάποιον αθώο και συγκεκριμένα τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που διαβίβασαν το φάκελο της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων και εν συνεχεία συνέχισαν να τους ελέγχουν και συνεχίζουν μέρος αυτών να ελέγχουν έχοντας μάλιστα ασκήσει και δίωξη σε βάρος του κ. Λοβέρδου, χωρίς να έχουν αρμοδιότητα και παράλληλα παρέλειψαν να διώξουν κάποιον ύποπτο και δη τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εξέδωσαν δελτίο τιμών κατά το έτος 2015. 2. Ηθική Αυτουργία σε Πλημμεληματική Κατάχρηση εξουσίας αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με αρ. 239 ΠΚ και συγκεκριμένα ότι με δόλο έπεισε την Εισαγγελέα Διαφθοράς και τους επίκουρους εισαγγελείς που χειρίζονταν την υπόθεση Novartis με περισσότερες από μια πράξεις να τελέσουν περισσότερα εγκλήματα που τιμωρούνται με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές και συγκεκριμένα ενώ ήταν υπάλληλοι που στα καθήκοντά τους ανάγονταν η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων, μεταχειρίστηκαν παρανόμως εκβιαστικά μέσα για να πετύχουν οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουμένου, μάρτυρα στις περιπτώσεις τουλάχιστον των κκ. Φρουζή, Μανία, Μανιαδάκη, Βουλκίδη, αλλά και των άλλων προστατευομένων μαρτύρων με την παράνομη υπαγωγή τους σε καθεστώς προστασίας, όπως αναλύεται εκτενώς ανωτέρω και τη χειραγώγηση των καταθέσεων τους. 3. Ηθική Αυτουργία σε Παράβαση Καθήκοντος (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με ΠΚ 259 )και συγκεκριμένα με δόλο έπεισε την Εισαγγελέα Διαφθοράς και τους επίκουρους εισαγγελείς που χειρίζονταν την υπόθεση Novartis όντας υπάλληλοι με πρόθεση να παραβούν τα καθήκοντα τους με σκοπό να βλάψουν κάποιον άλλον αναφορικώς με τις πράξεις και παραλείψεις τους και συνοπτικά αφορά στην υπαγωγή των μαρτύρων σε καθεστώς προστασίας, στον τρόπο εξέτασης αυτών, στις επιλεκτικές καταγραφές καταθέσεων τους, στη χρήση συσκευών USB με προδιατυπωμένες καταθέσεις, στη μη άρση του καθεστώτος προστασίας των προστατευομένων μαρτύρων, στη μη αποστολή του φακέλου στη Βουλή των Ελλήνων χωρίς χρονοτριβή, στην απόκρυψη από τη Βουλή των Ελλήνων κατά την αποστολή του φακέλου κρισίμων εγγράφων της δικογραφίας και δη των εγγράφων στις ΗΠΑ, την αλληλογραφία με το FBI ή της αρχειοθετημένης διάταξης για το H1N1 κλπ. 4. Παράβαση Καθήκοντος κατά εξακολούθηση (ΠΚ 259 αυτοτελώς) συγκεκριμένα όντας υπάλληλος και δη Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης με αρμοδιότητα τη διαφθορά με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα του α) παρεμβαίνοντας στο έργο της Εισαγγελέως Διαφθοράς κ. Τουλουπάκη, όπως επακριβώς αναλύεται ανωτέρω β) παρεμβαίνοντας στο έργο της Εισαγγελέως Διαφθοράς κας Ράικου, όπου με απειλές εναντίον της προσπάθησε να της ασκήσει πίεση προκειμένου χωρίς στοιχεία να στείλει το φάκελο στη Βουλή κατά πολιτικών προσώπων και να φτιάξει στοιχεία σε βάρος των πολιτικών προσώπων και όταν αυτή αρνήθηκε να υπακούσει ενορχήστρωσε τη στοχοποίησή της γ) παρεμβαίνοντας στο έργο του Οικονομικού Εισαγγελέα κ. Αθανασίου για να βλάψει τρίτους σε σειρά υποθέσεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω και δ) παρεμβαίνοντας στο έργο της Εισαγγελέως κ. Τσατάνη για να βλάψει τρίτο και μόλις αυτή αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές ενορχήστρωσε την στοχοποίησή της. 5. Απόπειρα Εκβίασης. (αρ. 385 παρ. 1 περ. Γ παλαιού ΠΚ του άρθρου 385 παρ. 1 και 3 Π.Κ. ως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4619/2019): συγκεκριμένα ότι κατ΄ επάγγελμα με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος και ο εκδότης κ. Ιωάννης Φιλιππάκης παράνομο περιουσιακό όφελος, που προσδιορίστηκε στα 350.000 ευρώ, με πρόθεση αποπειράθηκε να εξαναγκάσει με απειλές άλλον και δη τον επιχειρηματία κ. Σάμπυ Μιωνή σε πράξη και δη στην παροχή του ποσού των 350.000 ευρώ, που δεν όφειλε να καταβάλει, από την οποία θα επερχόταν ζημία στην περιουσία του. Οι απειλές συνίσταντο στο ότι θα συνεχίσει αυτός (ο κ. Σάμπυ Μιωνής) και οι συνεργάτες του να υφίστανται παράνομες διώξεις. 6. Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου (αρ. 159 παρ. 1 παλαιού και νέου ΠΚ) συγκεκριμένα ότι ως μέλος της Κυβέρνησης και δη Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης με αρμοδιότητα τα θέματα της διαφθοράς με πρόθεση ζήτησε για τον εαυτόν του και άλλον και δη τον εκδότη κ. Ιωάννη Φιλιππάκη το ποσό που προσδιορίστηκε στα 350.000 ευρώ ως αντάλλαγμα που δεν δικαιούνταν για πράξεις και παραλήψεις που ανάγεται στα καθήκοντα του ως Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά και αντίκεινται σε αυτά, καθώς με αυτό το αντάλλαγμα θα διασφάλιζε να μη συνεχίσουν ο κ. Σάμπυ Μυωνής και οι συνεργάτες του να υφίστανται παράνομες διώξεις, που ο ίδιος είχε προκαλέσει. 7. Δωροληψία Υπαλλήλου. (αρ. 235 ΠΚ): για τους ίδιους λόγους 8. Εγκληματική οργάνωση (Συμμορία) - αρ. 187 παρ. 5 παλαιού ΠΚ και παρ. 3 νέου ΠΚ) και συγκεκριμένα ότι στην Αθήνα και από την ανάληψη των καθηκόντων του έως και τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όντας Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης με πρόθεση οργανώθηκε με άλλους (Φιλιππάκη, Τάρκα, Παπαδάκου) προκειμένου να διαπράξουν κακουργήματα και πλημμελήματα, ενώ ζητείται να ελεγχθεί ο ρόλος και άλλων φυσικών προσώπων που ενδεχομένως να έχουν διαδραματίσει συγκεκριμένους ρόλους και ιδίως του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη».