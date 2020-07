Πολιτισμός

Γιάννης Σμαραγδής: Αποκαλύψεις στον ΑΝΤ1 για την ταινία “Καποδίστριας” (βίντεο)

Πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του δημοφιλούς Έλληνα σκηνοθέτη. Που επικεντρώνεται το σενάριο της «συμφιλιωτικής και αισιόδοξης» ταινίας, όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος.