Πολιτική

Κορονοϊός: Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για την αύξηση των κρουσμάτων. Εντατικοποίηση των υφιστάμενων και νέα μέτρα στον ορίζοντα.

Σήμερα, στις 16.30, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την εντατικοποίηση των ελέγχων και την εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, οπως ανακοίνωθηκε από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Το απόγευμα της Τρίτης σε σύσκεψη που έκαναν οι λοιμωξιολόγοι αποφάσισαν να προτείνουν την καθολική χρήση της προστατευτικής μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους. Πρόκειται για πρόταση που γίνεται λίγο μετά την κοινή απόφαση γιατρών - κυβέρνησης για διακοπή των πανηγυριών, κι ενώ τις τελευταίες μέρες παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως των εισαγομένων, αλλά και χαλάρωση της τήρησης των μέτρων.

Στη σύσκεψη θα μετάσχουν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Θεόδωρος Κλιάρης.