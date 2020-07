Κόσμος

Τουρκική Navtex για γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ

Ακάθεκτη συνεχίζει, την προκλητική στάση της η Άγκυρα, καθώς με Navtex ανακοίνωσε πως προχωρά σε γεώτρηση νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Γεώτρηση με το «Γιαβούζ» στα νοτιοδυτικά της Κύπρου ανακοίνωσε η Άγκυρα, η οποία εξέδωσε Navtex για τις 18 Ιουλίου. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου έχει επίσης προαναγγείλει την ενέργεια, αξιώνοντας μάλιστα τη συνεργασία εταιρειών τρίτων χωρών για το μοίρασμα των πόρων της Ανατολικής Μεσογείου.

Συγκεκριμένα, η Tουρκία εξέδωσε ναυτική οδηγία (Navtex), με τις διαδικασίες γεώτρησης να αναμένονται στις 18 Ιουλίου και υπολογίζεται να κρατήσουν περίπου ένα μήνα.

Αναλυτικά η Navtex:

NAVTEX 0950/20

TURNHOS N/W : 0950/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.

Υπενθυμίζεται πως ο Τσαβούσογλου, τόνισε σε συνέντευξή του πως η Άγκυρα θα αρχίσει έρευνες και γεωτρήσεις και στο τμήμα της ανατολικής Μεσογείου που προβλέπεται στη συμφωνία με τη Λιβύη, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία είναι ανοιχτή σε μοίρασμα με εταιρείες από τρίτες χώρες.