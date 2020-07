Πολιτική

Παπαγγελόπουλος: Παράνομη και κατάπτυστη πολιτική δίωξη σε βάρος ενός αθώου

Η δήλωση του πρώην αναπλ. υπουργού Δικαιοσύνης μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της ΝΔ, με το οποίο προτείνεται η άσκηση δίωξης σε βάρος του.

Για «πρωτοφανή, παράνομη και κατάπτυστη πολιτική δίωξη σε βάρος ενός αθώου», κάνει λόγο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, με δήλωσή του, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της ΝΔ, με το οποίο προτείνεται η άσκηση δίωξης σε βάρος του.

Η δήλωση του κ. Παπαγγελόπουλου έχει ως εξής:

«Η πλειοψηφία της προκαταρκτικής επιτροπής ολοκλήρωσε τον ευτελισμό του Συντάγματος, κάθε έννοιας νομιμότητας και της αποστολής της ως κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Αγνόησε για να αποκρύψει τα πορίσματα των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Προφανώς τρέμει την ανεπάρκεια του πορίσματος Ζαχαρή, σε σύγκριση με το πόρισμα Σοφουλάκη. Κατά πάσα πιθανότητα τα πορίσματα επιβεβαιώνουν τον εκβιασμό που είχε προαναγγείλει φιλοκυβερνητική εφημερίδα και υπέστη ο κ. Ζαχαρής. Δεν αποκλείεται να αποκαλύπτουν και τον εκβιαστή του κ. Ζαχαρή.

Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αρνήθηκε να μου χορηγήσει αντίγραφα των πορισμάτων των κ.κ. Ζαχαρή και Σοφουλάκη χωρίς μέχρις στιγμής να μου αιτιολογήσει την άρνησή της.

Τα τεράστια οικονομικά σκάνδαλα του παλαιού πολιτικού συστήματος, η φοβική μάλλον ανύπαρκτη αντίδραση της σημερινής κυβέρνησης στις τουρκικές προκλήσεις, με αποκορύφωμα τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η επερχόμενη οικονομική καταστροφή και η διαφαινόμενη παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος δεν πρόκειται να συγκαλυφθούν από την πρωτοφανή, παράνομη και κατάπτυστη πολιτική δίωξη σε βάρος ενός αθώου».