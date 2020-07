Life

Τα 7 οφέλη ενός φιλιού

Το φιλί κάνει καλό στην προσωπική υγεία και στην υγεία μιας σχέσης τονίζεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Όλοι θυμούνται το πρώτο τους φιλί. Και ένα πρώτο φιλί με ένα νέο σύντροφο είναι πάντα -ή τουλάχιστον πρέπει να είναι- συναρπαστικό.

Πολλές φορές, όμως, όταν οι σχέσεις των ζευγαριών προχωρούν και περνά ο μήνας του μέλιτος είναι πολύ κοινό να μην φιλιούνται με την ίδια συχνότητα.

Το φιλί όμως έχει στην πραγματικότητα πολλά οφέλη για την προσωπική υγεία, αλλά και την υγεία μιας σχέσης, όπως τονίζεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

«Το φιλί βοηθά στην εμβάθυνση της αγάπης και της σύνδεσης μεταξύ δύο ανθρώπων» λέει η coach γνωριμιών και ειδική σχέσεων, Μάντλιν Μέισον.

«Αυτό συμβαίνει επειδή οι ορμόνες ντοπαμίνη και οξυτοκίνη ή ωκυτοκίνη απελευθερώνονται όταν φιλάμε κυρίως με αισθησιακό τρόπο (έρευνα προτείνει για τουλάχιστον 15 λεπτά κάθε φορά).

Μαζί οι συγκεκριμένες ορμόνες μας κάνουν να νιώθουμε καλά, καθώς μειώνουν τα επίπεδα άγχους και αυξάνουν την ικανοποίηση της σχέσης. Συλλογικά, κάνουν το φιλί ευεργετικό για την υγεία», ανέφερε η Μάντλιν Μέισον.

Υπάρχουν συγκεκριμένα 7 οφέλη

1. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

Αν και μπορεί να πιστεύεται ότι η ανταλλαγή σίελου μέσω του φιλιού μπορεί να είναι ανθυγιεινή -μοιραζόμαστε περίπου 80 εκατομμύρια βακτήρια κατά τη διάρκεια ενός παθιασμένου φιλιού 10 δευτερολέπτων- στην πραγματικότητα είναι πιο πιθανό να αρρωστήσουμε με τη χειραψία παρά το φιλί. Έρευνα έδειξε ότι το φιλί είναι εξελικτικός μηχανισμός εξάπλωσης βακτηρίων και ανάπτυξης της ανθρώπινης ανοσίας.

2. Μειώνει το άγχος

Το φιλί μπορεί να είναι αποτελεσματικό για να σας ηρεμήσει, να μειώσει το άγχος και να σας κάνει να νιώσετε λιγότερο στρες, επειδή μειώνει την κορτιζόλη και αυξάνει τα επίπεδα σεροτονίνης στον εγκέφαλο.

Στην πραγματικότητα, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι το φιλί έχει παρόμοια οφέλη με τον διαλογισμό, βοηθώντας μας να αισθανθούμε πιο ήρεμοι, αναφέρεται στο δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας.

3. Μειώνει την αρτηριακή πίεση

Τα χείλη μας περιέχουν αιμοφόρα αγγεία που διαστέλλονται όταν φιλάμε, και σύμφωνα με τον Ράιαν Νάινστιν, πλαστικό χειρουργό στη Νέα Υόρκη, «το αίμα κατευθύνεται τότε προς το πρόσωπο και μακριά από το υπόλοιπο σώμα, με αποτέλεσμα τη μείωση της αρτηριακής πίεσης».

4. Είναι μια άσκηση για τους μύες του προσώπου

Χρησιμοποιούμε έως και 30 μύες, ενώ φιλιόμαστε κι αυτό τονώνει τους μύες του προσώπου. Έτσι, ενώ μπορεί να πηγαίνετε στο γυμναστήριο για να χτίσετε τους δικέφαλους σας, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα παθιασμένο φιλί για να γυμνάσετε το πρόσωπό σας.

5. Είναι καλό για τη στοματική σας υγιεινή

Βοηθά στη διατήρηση της υγείας του στόματος, των δοντιών και των ούλων.

6. Σας βοηθά να βρείτε τον σωστό σύντροφο

Το έντονο φιλί προέρχεται από μια εξελικτική ώθηση για εύρεση ενός γενετικά συμβατού συντρόφου. «Το φιλί -όπως το άγγιγμα και η όσφρηση- είναι μια πράξη που βασίζεται σε συναισθήματα που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον πιο συμβατό και «εξελικτικά σε πλεονεκτική θέση σύντροφο», λέει ο Φούλβιο Ντ' Ακουίστο, καθηγητής Ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο Ρόχαμπτον.

Υπάρχει επίσης το δεδομένο ότι το φιλί θα σας επιτρέψει να διαπιστώσετε εάν η σπίθα υπάρχει στα πρώτα στάδια μιας σχέσης.

7. Ενισχύει τη σχέση σας

Ένα καλό φιλί απελευθερώνει την ορμόνη οξυτοκίνη -την «ορμόνη αγάπης»- η οποία όπως έχουν δείξει μελέτες διατηρεί τους μονογαμικούς ανθρώπους πιστούς και τους κάνει να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον.

Επιπλέον απελευθερώνει τη ντοπαμίνη, η οποία ενισχύει τα συναισθήματα της ρομαντικής σύνδεσης. Το φιλί είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση, διατηρεί την οικειότητα και τον ρομαντισμό, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ειδική γνωριμιών στην εφημερίδα «The Independent».

«Εάν η φυσική επαφή είναι μία από τις κύριες γλώσσες αγάπης κάποιων θα τους κάνει να αισθανθούν είναι αγαπητοί και ότι απολαμβάνουν εκτίμηση» συμπλήρωσε.