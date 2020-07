Life

“Άγριες Μέλισσες”: Καθηλωτικό το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιτυχημένη σειρά εποχής του ΑΝΤΤ1 γράφει τον επίλογό της, για τη φετινή σεζόν την Πέμπτη.

Με ένα συγκονιστικό επεισόδιο ρίχνει αυλαία, για την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν, η σειρά εποχής του ΑΝΤ1, "Αγριες Μέλισσες", το βράδυ της Πέμπτης, στις 22:45

Πέμπτη 16 Ιουλίου

Επεισόδιο 125

Ο Παναγιώτης στήνει ένα νέο καφενείο, προκαλώντας την οργή του Σταμάτη ενώ η Ουρανία αποφασίζει, οριστικά, για τη σχέση της με τον Κυριάκο. Ο Δούκας βρίσκεται αντιμέτωπος μ’ έναν πολύ σκληρό εισαγγελέα, ο οποίος είναι αποφασισμένος να ξεσκεπάσει την υπόθεση της βιομηχανικής ζώνης. Ο Δούκας συνειδητοποιεί πως ο κλοιός γύρω του στενεύει. Πώς θα αντιδράσει; Και ενώ μια συνάντηση θα φέρει στο φως ένα θανάσιμο μυστικό, η μοίρα των τριών αδελφών κινδυνεύει να αλλάξει με τον πιο βίαιο τρόπο…

Gallery