“Άγριες Μέλισσες”: Συγκλονιστικά τα δυο τελευταία επεισόδια της σεζόν (εικόνες)

Η επιτυχημένη σειρά εποχής του ΑΝΤΤ1 γράφει τον επίλογό της, για τη φετινή σεζόν, με δύο επεισόδια που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές.

Τετάρτη 15 Ιουλίου

Επεισόδιο 124

Ο Νικηφόρος και η Μυρσίνη θα καταφέρουν να κερδίσουν χρόνο ώστε να μην αποκαλυφθεί το μυστικό τους από τον Μελέτη ή είναι, ήδη, αργά; Ο Σταμάτης, έχοντας πάρει το καφενείο στα χέρια του, συνειδητοποιεί πως η επιβίωσή του στο χωριό δε θα είναι εύκολη καθώς η Βιολέτα έχει πολλούς συμμάχους. Η κατάσταση του Κυπραίου, εξαιτίας της μορφίνης, χειροτερεύει και τα βάζει με όλους. Θα τον βοηθήσει ο Νέστορας ή θα αποφασίσει να εκδικηθεί για τον γιο του; Η Ελένη και η Ρίζω προσπαθούν να σώσουν τη Δρόσω και το μωρό. Θα τα καταφέρουν ή η μοίρα έχει τα δικά της σχέδια γι’ αυτή την εγκυμοσύνη που «διέλυσε» τις αδελφές Σταμίρη;

Πέμπτη 16 Ιουλίου

Επεισόδιο 125

Ο Παναγιώτης στήνει ένα νέο καφενείο, προκαλώντας την οργή του Σταμάτη ενώ η Ουρανία αποφασίζει, οριστικά, για τη σχέση της με τον Κυριάκο. Ο Δούκας βρίσκεται αντιμέτωπος μ’ έναν πολύ σκληρό εισαγγελέα, ο οποίος είναι αποφασισμένος να ξεσκεπάσει την υπόθεση της βιομηχανικής ζώνης. Ο Δούκας συνειδητοποιεί πως ο κλοιός γύρω του στενεύει. Πώς θα αντιδράσει; Και ενώ μια συνάντηση θα φέρει στο φως ένα θανάσιμο μυστικό, η μοίρα των τριών αδελφών κινδυνεύει να αλλάξει με τον πιο βίαιο τρόπο…

