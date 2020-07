Life

Νάγια Ριβέρα: Έσωσε τον γιο της πριν πνιγεί η πρωταγωνίστρια του “Glee”

Η ηθοποιός είχε εξαφανιστεί την περασμένη Τετάρτη στη λίμνη Πιρού της Καλιφόρνια. Αναμένεται τοξικολογική εξέταση.

Τον πνιγμό καταδεικνύει ως αιτία θανάτου η ιατροδικαστική εξέταση, στην οποία υπεβλήθη η σορός της ηθοποιού της δημοφιλούς σειράς «Glee», Νάγια Ριβέρα, ενώ φαίνεται ότι κατάφερε να σώσει τον γιο της, προτού χάσει η ίδια τη ζωή της.

«Η αιτία θανάτου είναι ο πνιγμός και ο τρόπος θανάτου είναι ατύχημα» ανέφερε χαρακτηριστικά η μεταθανάτια εξέταση της κομητείας Βεντούρα.

Σύμφωνα με τη νεκροψία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ναρκωτικών ή αλκοολούχων ουσιών στον οργανισμό της, αλλά ούτε και σημάδια από τραυματισμούς ή κάποια ασθένεια.

Ο ιατροδικαστής πρόσθεσε ότι θα γίνει και τοξικολογική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Προτού η δημοφιλής ηθοποιός εξαφανιστεί στη λίμνη Πιρού, που βρίσκεται στην Καλιφόρνια, κατέβαλε τις τελευταίες της δυνάμεις, για να ανεβάσει τον 4χρονο γιο της στο σκάφος, όμως η ίδια δεν κατάφερε να σώσει τον εαυτό της.

Ο θάνατος της χαρακτηρίστηκε και επίσημα ως δυστύχημα.

Το αστυνομικό τμήμα της Βεντούρα ταυτοποίησε το πτώμα, που βρέθηκε την έκτη ημέρα των ερευνών, από τα οδοντιατρικά στοιχεία.

Η 33χρονη Ριβέρα θεωρείτο νεκρή από την περασμένη Τετάρτη που αγνοείτο. Είχε νοικιάσει μια βάρκα στην λίμνη Πιρού για να πάει βόλτα με τον 4χρονο γιο της, Τζόσεϊ, ο οποίος βρέθηκε αργότερα -μόνος του- να κοιμάται μέσα σε αυτήν.

Το άψυχο σώμα της, έπειτα από έρευνες, βρέθηκε νωρίς τη Δευτέρα κοντά στην επιφάνεια της λίμνης σε μια περιοχή -όπου είχαν χαθεί τα ίχνη της βάρκας- και όπου το βάθος φτάνει τα 11 με 18 μέτρα ενώ υπάρχει πυκνή υποθαλάσσια βλάστηση, όπως είπε ο σερίφης της κομητείας Βεντούρα, Μπιλ Αγιάμπ.

Μάλιστα τόνισε πως δεν είναι σαφές τι συνέβη, αλλά ο μικρός είπε στις Αρχές ότι η μητέρα του τον έσπρωξε για να ξαναμπεί στην βάρκα, αλλά η ίδια δεν μπήκε. Βέβαιο είναι, πάντως, πως η ηθοποιός δεν φορούσε σωσίβιο.