Πολιτική

Τουρκία σε Ελλάδα: Να εκδοθούν τώρα οι 8 αξιωματικοί που συμμετείχαν στο πραξικόπημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση στο facebook της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα ανήμερα της επετείου της απόπειρας πραξικοπήματος το 2016 στην Τουρκία.

Ανήμερα της επετείου της απόπειρας πραξικοπήματος που έγινε στις 15 Ιουλίου 2016, η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα με ανάρτησή της στο Facebook καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εκδώσει στην Τουρκία τους 8 Τούρκους αξιωματικούς (και άλλους) όπως αναφέρει που κατέφυγαν στην χώρα μας.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτηση:

«Περιμένουμε 4 χρόνια τώρα για την έκδοση των 8 πρώην αξιωματικών του στρατού (και άλλων) που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία στις 15 Ιουλίου 2016. Πρέπει να αποδοθεί Δικαιοσύνη και να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατό».