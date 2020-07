Τεχνολογία - Επιστήμη

HAE: Αναβλήθηκε η εκτόξευση του διαστημικού σκάφους “Ελπίδα” για τον Άρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια νέα ημερομηνία εκτόξευσης μέσα στον Ιούλιο θα ανακοινωθεί σύντομα, αναφέρεται στη δήλωση που αναρτήθηκε στο Twitter.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέβαλαν την εκτόξευση της αποστολής τους προς τον Άρη για δεύτερη φορά εξαιτίας των μετεωρολογικών συνθηκών στο κέντρο εκτόξευσης στην Ιαπωνία, ανακοινώθηκε στις 15 Ιουλίου από το γραφείο επικοινωνίας της κυβέρνησης.

Μια νέα ημερομηνία εκτόξευσης μέσα στον Ιούλιο θα ανακοινωθεί σύντομα, αναφέρεται στη δήλωση που αναρτήθηκε στο Twitter. Τα ΗΑΕ έχουν ανακοινώσει πως το παράθυρο εκτόξευσης εκτείνεται μέχρι τις 3 Αυγούστου.

Το διαστημικό σκάφος «Ελπίδα» των ΗΑΕ επρόκειτο να εκτοξευθεί από το Διαστημικό Κέντρο Τανεγκασίμα της Ιαπωνίας την περασμένη Τετάρτη στις 12:51 π.μ. (ώρα ΗΑΕ, 23:51 της Τρίτης ώρα Ελλάδας) για να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι επτά μηνών μέχρι τον Άρη όπου επρόκειτο να τεθεί σε τροχιά και να στέλνει πίσω στη Γη δεδομένα για την ατμόσφαιρά του.