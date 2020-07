Κοινωνία

Μητροπολίτης Φαναρίου για Αγία Σοφία: Στην πρώτη μουσουλμανική προσευχή να ψάλλουμε τον Ακάθιστο Ύμνο

"Η απάντησή μας στο ανοσιούργημα που επιτελείται στις μέρες μας δεν μπορεί παρά να έρθει μέσα από την προσευχή", τονίζει.

Την πρόταση να ψέλνεται ο Ακάθιστος Ύμνος από πιστούς, αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς και μοναχές, σε όλους τους ορθόδοξους ναούς και τα μοναστήρια της οικουμένης την ώρα της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στην Αγία Σοφία, έκανε ο μητροπολίτης Φαναρίου Αγαθάγγελος, γενικός διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

«Φανταστείτε την ώρα που κάτω από τα σπουδαία ψηφιδωτά και τον φωτεινό τρούλο που φαίνεται να εγγίζει τους ουρανούς θα ακούγονται οι στίχοι του κορανίου, στους ναούς της πατρίδας μας κι όλου του κόσμου να ακούγεται το ‘'Τη Υπερμάχω Στρατηγώ'' και όλος ο πλανήτης να συνειδητοποιήσει τι ιστορία φέρει αυτό το μοναδικό μνημείο» τονίζει ο μητροπολίτης Φαναρίου, στο orthodoxia.info.

Υποστηρίζει, μάλιστα, την άποψη ότι «η απάντησή μας στο ανοσιούργημα που επιτελείται στις μέρες μας δεν μπορεί παρά να έρθει μέσα από την προσευχή. Όπως οι πρόγονοι και οι πατέρες μας στρέφονταν στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Υπέρμαχο Στρατηγό του Γένους μας, κάθε φορά που οι εχθροί πολιορκούσαν τα τείχη της Βασιλεύουσας, έτσι κι εμείς τώρα εκεί πρέπει να προσφύγουμε και ειρηνικά μέσα από την ψυχή μας να ζητήσουμε από την Παναγία μας να ελευθερώσει τον ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας ‘'εκ παντοίων κινδύνων''».

Επιπρόσθετα, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Με έναν ανόητο και, όχι μόνο, προκλητικό τρόπο καλύπτουν τα ψηφιδωτά με κουρτίνες θεωρώντας ότι θα εμποδίσουν την ακτίνες τις αλήθειας και του πολιτισμού να φωτίζουν τις ψυχές των πολιτισμένων ανθρώπων. Ο Θεός επιτρέπει αυτή την ύβρι, για να είναι θορυβώδης στην ιστορία του κόσμου η πτώση των υβριστών».

Ο μητροπολίτης Φαναρίου επισημαίνει πως «μέσα από την ενότητα της πίστεως και την προσήλωση στις παραδόσεις θα καταθέτουμε πάντοτε ως ορθόδοξοι άνθρωποι και ως ευσεβές γένος τη μαρτυρία της Σοφίας του Θεού» και εν συνεχεία επικαλείται δήλωση του καθηγητή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και του Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλάση Φειδά, για να υπενθυμίσει ότι στην Αγία Σοφία «γεννήθηκαν όλοι οι ορθόδοξοι λαοί της Ανατολής και αναγεννήθηκαν όλοι οι χριστιανικοί λαοί της Δύσεως».

«Όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο καθηγητής Βλάσης Φειδάς, ‘'στην Aγία Σοφία δεν έχει ακόμη τελειώσει η διακοπείσα κατά την άλωση αιώνια Θεία Λειτουργία της, γι' αυτό συνεχίζεται μυστικώς σε όλες τις 'Αγιες Σοφίες όλων των oρθόδοξων λαών για να ακτινοβολούν το φως τους, όπως οι ακτίνες του Ηλίου, στην κοινή πηγή τους, την Αγία Σοφία της Κωνσταντινουπόλεως''. Για την Αγία Σοφία, λοιπόν, πρέπει να ενώσουμε τις προσευχές μας, στρεφόμενοι στην κοινή Mητέρα μας, την Υπεραγία Θεοτόκο», καταλήγει ο μητροπολίτης Φαναρίου «και να νιώθουμε όλοι ότι όταν λειτουργεί ο Ουρανός, λειτουργείται όλη η γη».