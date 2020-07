Οικονομία

Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε ένα πρόγραμμα για την προστασία της οικογένειας σας

Συμβουλές και ολοκληρωμένα προγράμματα προσφέρει στους πελάτες της η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Μυστικά και συμβουλές που πρέπει να ξέρει ο καθένας, πριν συμφωνήσει σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα για τον ίδιο και την οικογένεια του, μοιράζεται η Ευρωπαϊκή Πίστη, σε ανακοίνωση της, υπό την μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων:

Είναι ακριβή η ασφάλιση ζωής; Μπορεί να ανταποκριθεί η μέση ελληνική οικογένεια;

Όπως συμβαίνει σε όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις, τα πραγματικά οφέλη και η αξιολόγηση του κόστους της δαπάνης κρίνονται τη δύσκολη στιγμή, την ώρα της αποζημίωσης. Ένα ασφαλιστήριο ζωής δεν είναι τόσο ακριβό όσο πιστεύει κανείς, ειδικά σε σχέση με τα οφέλη που προσφέρει.

Η Ασφάλιση Ζωής, είναι προσιτή για το μέσο Έλληνα και μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες, καθώς υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του ύψους του κεφαλαίου, της διάρκειας ασφάλισης καθώς και του είδους των καλύψεων.

Μήπως είμαι νέος για μια Οικογενειακή Ασφάλιση Ζωής;

Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το πότε είναι καλύτερο να ξεκινήσει κάποιος μία οικογενειακή ασφάλιση ζωής. Ο καθένας από εμάς ορίζει το πότε χρειάζεται να προστατεύσει τα αγαπημένα του πρόσωπα, καθώς η ηλικία που κάποιος δημιουργεί τη δική του οικογένεια ποικίλλει. Βέβαια, όποιος αποφασίσει να κάνει μία οικογενειακή ασφάλιση ζωής, θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι όσο πιο νέος είναι ηλικιακά, τόσο το κόστος της ασφάλισης είναι χαμηλότερο.

Το έχω ανάγκη; Αφού καλύπτομαι από το ομαδικό ασφαλιστήριο.

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια στις επιχειρήσεις είναι πράγματι πολύ σημαντικά όμως η ατομική ασφάλιση έχει άλλα χαρακτηριστικά. Για την ακρίβεια, το ασφαλιστικό κεφάλαιο σχετίζεται με τις μεικτές αποδοχές οπότε οι συνθήκες είναι μεταβαλλόμενες, καθώς η παροχή μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση του εργοδότη, να καταργηθεί ή ο εργαζόμενος να αλλάξει χώρο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση το ατομικό συμβόλαιο παρέχει την «tailor – made» διαδικασία κατά την οποία προσαρμόζουμε εμείς τους όρους ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειάς μας.

Αποταμιεύω γενικά κάποια χρήματα, δεν αρκεί;

Η απλή αποταμίευση σίγουρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, μπορεί όμως να μην έχει συγκεκριμένη στόχευση. Οι εξειδικευμένοι Ασφαλιστικοί σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν στο να καταρτιστεί ένα άρτιο οικονομικό πλάνο, βάσει των εξόδων διαβίωσης, των λοιπών εξόδων και των αναγκαίων κεφαλαίων για σύζυγο - παιδιά, υπολογίζοντας το κεφάλαιο Ζωής που πράγματι θα χρειαστεί. Η οικογενειακή ασφάλιση Ζωής αποτελεί ένα ξεχωριστό μέρος του οικονομικού μας προγραμματισμού με γνώμονα την φροντίδα των αγαπημένων μας.

