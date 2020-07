Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μέρκελ

Η επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Γερμανίδα Καγκελάριο έγινε ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Καγκελάριο της Γερμανίας 'Ανγκελα Μέρκελ ενόψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Ιουλίου.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Σημειώνεται ότι η συνομιλία Μητσοτάκη-Μέρκελ γίνεται στον απόηχο της συμβιβαστικής πρωτοβουλίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα που ανέλαβε το Βερολίνο, με σκοπό να αποκλιμακωθεί η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Εν τω μεταξύ κύκλοι του ΥΠΕΞ τονίζουν ότι "τα όσα λέγονται και γράφονται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, δε γνώριζε για τη συνάντηση στο Βερολίνο, είναι παντελώς ανυπόστατα".