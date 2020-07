Κοινωνία

Το πόρισμα του ιατροδικαστή για το θάνατο άνδρα που κατήγγειλε αστυνομική βία

Παρουσία Εισαγγελέα και τεχνικού συμβούλου της οικογένειας διενεργήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση.

Τα αίτια του θανάτου του 26χρονου Βασίλη Μάγγου από το Βόλο αποκάλυψε η ιατροδικαστική εξέταση, που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Η νεκροτομή – νεκροψία πραγματοποιήθηκε από την ιατροδικαστή Ελένη Καλύβα, παρουσία Εισαγγελέα και τεχνικού συμβούλου της οικογένειας.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο θάνατος οφείλεται σε οξύ πνευμονικό οίδημα, το οποίο δε φαίνεται να συνδέεται με τα τραύματα που είχε καταγγείλει ως απόρροια αστυνομικής βίας ο θανών.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Τσίπρας: «Πλήρη διαφάνεια» και «δικαιοσύνη» για το θάνατο του 27χρονου

«Πλήρη διαφάνεια» και «δικαιοσύνη» για το θάνατο του 27χρονου Βασίλη Μάγγου ζητά με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. «Σε ένα ισχυρό, σύγχρονο και σοβαρό δημοκρατικό κράτος, υπάρχουν θεσμοί, διαδικασίες και μια συγκροτημένη λειτουργία για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου ενός νεαρού παιδιού», τονίζει ο Αλ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι «όλοι οφείλουν να τα σέβονται». "Και ειδικά ο αρμόδιος Υπουργός που έσπευσε χθες να προκαταλάβει το ιατροδικαστικό πόρισμα, χωρίς να βρει δυο λόγια να πει για την πρωτοφανή αστυνομική βία, όπως αποδεικνύεται και από το οπτικοακουστικό υλικό που έχει δημοσιευθεί», συμπληρώνει.

«Η μόνη απάντηση μπορεί να είναι η πλήρης διαφάνεια και η δικαιοσύνη. Αυτά επιβάλλει ο σεβασμός στη μνήμη ενός νέου παιδιού που έφυγε άδικα, αλλά και στην οικογένεια του που θρηνεί. Και σίγουρα, όχι σκιές, αναπάντητα ερωτήματα, ατιμωρησία και ύποπτες ενέργειες στη διερεύνηση των αιτίων του θανάτου του Βασίλη Μάγγου», υπογραμμίζει ο Αλ. Τσίπρας εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Σε ανακοίνωση του το ΚΣ της ΚΝΕ αναφέρει ότι "η κυβέρνηση και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, προσπαθούν εκ των υστέρων να νομιμοποιήσουν και να συγκαλύψουν ένα πραγματικό και αποδεδειγμένο γεγονός, την αστυνομική βία που υπέστη ο 26χρονος Βασίλης Μάγγος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αλληλεγγύης για τους συλληφθέντες σε κινητοποίηση ενάντια στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ Βόλου. Μάλιστα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ανακοίνωσή του, αλλά και ο ίδιος ο υπουργός σε συνέντευξή του, βγάζουν ουσιαστικά πόρισμα πριν το επίσημο πόρισμα ισχυριζόμενοι ότι ο θάνατος του Βασίλη Μάγγου δε συνδέεται με την καταγγελία για αστυνομική βία. Απαιτούμε την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης του θανάτου του Β. Μάγγου, μέρος της οποίας είναι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της οικογένειάς του όσον αφορά στη διαδικασία της ιατροδικαστικής εξέτασης."