Αθλητικά

Βύζας Μεγάρων: Γυναίκα Πρόεδρος για πρώτη φορά στην ομάδα

Η Γιάννα Ρήγα είναι η πρώτη επικεφαλής του συλλόγου και μία απο τις λιγοστές γυναίκες προέδρους ποδοσφιαρικών ομάδων.

Γυναίκα θα είναι η νέα πρόεδρος του ιστορικού Βύζαντα Μεγάρων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας αλλά και πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο λόγος για την Γιάννα Ρήγα.

Όπως ανακοινώθηκε στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Βύζαντα Μεγάρων, η Γιάννα Ρήγα θα είναι η πρόεδρος της ομάδας, μετά την σχετική ψηφοφορία. Η νέα πρόεδρος του Βύζαντα έχει μεγάλη εμπειρία από τον χώρο του αθλητισμού και κυρίως του μπάσκετ καθώς επί χρόνια υπήρξε καλαθοσφαιρίστρια στην ομάδα του Σπόρτινγκ.

Αναλυτικά το νέο ανανεωμένο ΔΣ του συλλόγου:

Πρόεδρος: Ρήγα Ιωάννα

Α’ Αντιπρόεδρος: Σάλτας Αναστάσιος

Β’ Αντιπρόεδρος: Κώστας Οικονομόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Υψηλάντης

Γενικός Αρχηγός α’: Δημήτρης Κόκκαλης

Ταμίας: Βαλτάς Θωμάς

Έφορος: Νίκος Δρυμούσης

Μέλη: Ιωάννης Διπλάρας, Κώστας Παπαφράγκος, Βασίλης Χατζόπουλος, Ιερόθεος Μπότιζας, Θεόδωρος Μήτσος, Βασίλης Σάλτας, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Λευτέρης Σταμέλος.

Ομόφωνα η νέα διοίκηση αποφάσισε να δημιουργήσει ακόμα μία θέση στο ποδοσφαιρικό τμήμα κι έτσι στο πλευρό του γενικού αρχηγού Δημήτρη Κόκκαλη, θα είναι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Κώστας Γιαννακάρης, μετά από πρόταση της νέας Προέδρου.