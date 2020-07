Κοινωνία

Έφτασαν οι πρώτοι Βρετανοί τουρίστες στα ελληνικά νησιά (εικόνες)

Πρώτη μέρα απελευθέρωσης των πτήσεων από Βρετανία. Προσγειώθηκαν οι πρώτες πτήσεις σε Κρήτη και Κέρκυρα.

Περίπου στις 12 το μεσημέρι έφτασε η πρώτη πτήση από τη Μ. Βρετανία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, μετά την άρση της απαγόρευσης των αεροπορικών δρομολογίων.

Η πτήση έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με 124 επιβάτες από το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ ενώ εντός του αεροπλάνου υπήρχαν και ορισμένοι Έλληνες.

Όλοι τους φορούσαν προστατευτικές μάσκες ενώ αρκετοί από αυτούς εξετάστηκαν για τον κορονοϊό.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τρεις πτήσεις αναμένεται να αφιχθούν στον αερολιμένα Ηρακλείου από Αγγλία, ενώ η εικόνα των πτήσεων ως προς τον αριθμό τους δεν θα αλλάξει ούτε αύριο Πέμπτη, καθώς δεν αναμένονται, με βάση το πρόγραμμα, περισσότερες από τέσσερις πτήσεις προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου από αεροδρόμια της Αγγλίας.

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται και η πρώτη πτήση από Αγγλία με προορισμό το αεροδρόμιο των Χανίων, όπου το απόγευμα θα φτάσει πτήση από Λονδίνο.

Κέρκυρα: Έφτασε η πρώτη πτήση από τη Μεγάλη Βρετανία με 90 περίπου επιβάτες

Έφτασε γύρω στις 2.00 το μεσημέρι, στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας», η πρώτη πτήση για τη φετινή σεζόν.Η πτήση ήταν από το Μπέρμιγχαμ με περίπου 90 επιβάτες.

Για σήμερα ήταν μία μόνο προγραμματισμένη πτήση με Βρετανούς ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας», ενώ αύριο αναμένονται δύο προγραμματισμένες πτήσεις, από το Ιστ Μίντλαντς και το Μάντσεστερ αντίστοιχα.

Οι πρώτοι Βρετανοί τουρίστες στο νησί, ελέγχονται δειγματοληπτικά με βάση τις ενδείξεις που προκύπτουν από το ειδικό barcode το οποίο έλαβαν με τη συμπλήρωση της φόρμας PLF.

Πηγή: cretalivenews, creta24, corfutvnews

Θεοχάρης: δεν θα υπάρξει δεύτερο οριζόντιο lockdown

Μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο “ Sky News”, ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης επεσήμανε «Ανοίξαμε τις συνδέσεις από την 1η Ιουλίου και παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι προς το παρόν σταθερή. Παρακολουθούμε τα νούμερα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν παραμένουμε σε εγρήγορση. Δε σημαίνει ότι δεν εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Αν χρειαστεί, θα λάβουμε στοχευμένα μέτρα. Διάβασα κάποια δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιθανή επιβολή γενικής καραντίνας (lockdown). Αυτό σίγουρα δεν ισχύει. Θα θέλαμε να το διαψεύσουμε. Η Ελλάδα έχει ανοίξει τις πύλες της στους ξένους τουρίστες – από την Ευρώπη κυρίως – και αυτό θα συνεχιστεί».

«Όπως είπατε, παρακολουθούμε την κατάσταση. Το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και μερικές εβδομάδες κινείται σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το γεγονός ότι τα Βαλκάνια - όχι μόνο η Σερβία - έχουν μια έξαρση είναι ένα θέμα που παρακολουθούμε και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την κατάσταση υπό έλεγχο και ότι δε θα χρειαστεί να λάβουμε μέτρα».