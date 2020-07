Οικονομία

Κορονοϊός: “Τρύπα” 6 δις στον Προϋπολογισμό στο α΄ εξάμηνο

Μειωμένα έναντι του στόχου τα έσοδα του Ιουνίου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας αύξησαν σημαντικά και τις δαπάνες.

Μικρότερη του αναμενόμενου ήταν η μείωση των φορολογικών εσόδων τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, που παρουσίασε τα σχετικά στοιχεία.

Όπως δήλωσε, «Βελτιωμένα κατά 102 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, ήταν τα φορολογικά έσοδα τον Ιούνιο, ενώ η μείωσή τους, έναντι του αρχικού προ πανδημίας στόχου (-12,7%), ήταν σημαντικά μικρότερη, έναντι της αντίστοιχης μείωσης των μηνών Απριλίου και Μαΐου. Η καλή αυτή επίδοση δεν αίρει την πίεση που θα εξακολουθήσει να υπάρχει στα φορολογικά έσοδα τους επόμενους μήνες, λόγω της βαρύτατης ύφεσης που προκαλεί η πανδημία, προπαντός στα έσοδα του τουρισμού».

Με βάση τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020, καταγράφεται πρωτογενές έλλειμμα 5.864 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 313 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού στο εξάμηνο ανήλθε σε 19.232 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.666 εκατ. ευρώ ή 16% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 79 εκατ. ευρώ περίπου (30 εκατ. ευρώ περίπου για τον μήνα Απρίλιο 2020 και 49 εκατ. ευρώ περίπου για τον μήνα Μάιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Φόροι». Το ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.371 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.381 εκατ. ευρώ ή 13,7% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 18.405 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.650 εκατ. ευρώ ή 12,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο κατατέθηκε στην Ε.Ε. στις 30 Απριλίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα κατά 333 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.139 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 286 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.853 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.647 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στοιχεία Ιουνίου

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2020, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.204 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 955 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, γεγονός που οφείλεται στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην επίπτωση στα έσοδα μηνός Ιουνίου του μέτρου των προηγούμενων μηνών για την παροχή κινήτρου έκπτωσης 25% στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, εφόσον κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους (ΦΠΑ και βεβαιωμένοι φόροι).

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.568 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 878 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2.934 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 426 εκατ. ευρώ ή 12,7% έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα για τον μήνα Ιούνιο 2020 κατά 102 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε 364 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (288 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 353 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 467 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Η εικόνα στις δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθαν στα 28.227 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 2.703 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (25.524 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

Η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας της Covid-19 ύψους περίπου 998 εκατ. ευρώ (μισθωτών και επιστημόνων), η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

Οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 1.928 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων και για την σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας της Covid-19 και

Οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 197 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 2.090 εκατ. ευρώ, λόγω του ΠΔΕ, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 2.505 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων αιτιών.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιουνίου 2020 ανήλθαν στα 4.704 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 432 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.272 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19.