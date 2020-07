Καιρός

Πληροφορίες για τροχαίο με εγκατάλειψη ζητά η Τροχαία

Έκκληση της Τροχαίας προς όποιον είδε κάτι, ώστε να βοηθήσει στον εντοπισμό του υπαίτιου οδηγού.

Τις συνθήκες τροχαίου ατυχήματος με παράσυρση ηλικιωμένου από δίκυκλο κι εγκατάλειψή του στο οδόστρωμα ερευνά η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Όπως ενημερώνει, την Παρασκευή 10 Ιουλίου και περί ώρα 12:10, στην οδό Αβέρωφ, προ της συμβολής της με την οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας, ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά.

Από το υλικό που έχει συγκεντρωθεί κατά τη διενεργηθείσα προανάκριση, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση εμπλοκής-συμμετοχής στο ατύχημα αγνώστου αριθμού κυκλοφορίας δίκυκλης μοτοσυκλέτας, τύπου σκούτερ (scooter), χρώματος λευκού-κόκκινου, ο οδηγός της οποίας ήταν εύσωμος με μαύρα μαλλιά και φορούσε βερμούδα καφέ χρώματος και κοντομάνικο κόκκινου χρώματος.

Ο δικυκλιστής προσέγγισε αρχικά τον τραυματία πεζό, αλλά αμέσως μετά επιβιβάστηκε στο δίκυκλο κι απομακρύνθηκε από το σημείο του ατυχήματος προς την οδό Μάρνη, παραβιάζοντας τον ερυθρό σηματοδότη.

Η τροχαία παρακαλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του συγκεκριμένου τροχαίου ατυχήματος ή για το εν λόγω δίκυκλο, να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα: 210-5284121, 210-5284209, 210-5284064 και 210-5284058.