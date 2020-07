Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: : Έξι μέτρα υπό τον φόβο δεύτερου “κύματος” από την Κομισιόν

Βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση νέας έξαρσης του κορονοϊού ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Με στόχο την αντιμετώπιση νέας πιθανής έξαρσης του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της ετοιμότητας στον τομέα της υγείας.

«Τώρα γνωρίζουμε περισσότερα για τον ιό. Περισσότερα για τον αντίκτυπό του. Αλλά δεν γνωρίζουμε τα πάντα ακόμα» ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής και τόνισε ότι «καθήκον μας είναι να παραμένουμε σε εγρήγορση και να δρούμε προληπτικά».

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς επεσήμανε ότι «το σύνολο των μέτρων στοχεύει στην αντιμετώπιση περαιτέρω ενδεχόμενων εστιών του COVID-19».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «Με βάση τα διδάγματα των τελευταίων μηνών, σχεδιάζουμε για το μέλλον ώστε να αποφύγουμε τους αυτοσχεδιασμούς, με ενίσχυση της ετοιμότητάς μας σε όλα τα μέτωπα, διαφύλαξη της ενιαίας αγοράς και των βασικών ελευθεριών της και διευκόλυνση της πορείας προς την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη σε ολόκληρη την ΕΕ».

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δράσεις προτεραιότητας για τις εθνικές αρχές και τους οργανισμούς της ΕΕ είναι οι εξής:

• Αύξηση της κάλυψης των εξετάσεων, της ιχνηλάτησης επαφών και της επιτήρησης από τους φορείς δημόσιας υγείας, ώστε να χαρτογραφούνται οι συρροές κρουσμάτων και να περιορίζεται η εξάπλωση επιδημικών εξάρσεων.

• Διασφάλιση της ομαλής παροχής μέσων ατομικής προστασίας, φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων μέσω μηχανισμών όπως οι συμφωνίες κοινής προμήθειας έκτακτης ανάγκης και τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ.

• Διατήρηση ταχείας κινητοποίησης στον τομέα της δημόσιας υγείας, χωρίς παραμέληση άλλων τομέων της υγείας, μεταξύ άλλων με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της μεταφοράς ιατρικού προσωπικού και ασθενών μεταξύ κρατών μελών, καθώς και με τον συντονισμό της ανάπτυξης ιατρικών ομάδων και εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης για τις αιτούσες χώρες μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

• Παροχή στοχευμένων και τοπικών μη φαρμακευτικών μέτρων βάσει έρευνας και στοιχείων, καθώς και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εκ νέου επιβληθέντων μέτρων.

• Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με υποκείμενες ιατρικές παθήσεις και τα περιθωριοποιημένα άτομα, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τις εξετάσεις, τη φροντίδα και τη θεραπεία, μεταξύ άλλων για την ψυχική υγεία και την ψυχολογική υποστήριξη.

• Μείωση της επιβάρυνσης από την εποχική γρίπη, ώστε να αποφευχθεί η πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγείας που βρίσκονται ήδη στα όριά τους, με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και με άλλα μέσα όπως η εξασφάλιση πρόσθετων εθνικών προμηθειών σε εμβόλια κατά της γρίπης.