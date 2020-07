Πολιτική

Γεννηματά: Επίθεση σε Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη του απέναντι στον ελληνικό λαό για τα εθνικά θέματα, δηλώνει η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Με αφορμή και τη νέα πρόκληση της Τουρκίας, με την απαίτηση για τους 8, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά επιτέθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ δήλωσε

«Έχω επανειλημμένα τονίσει ότι κανείς δεν έχει δώσει λευκή επιταγή στον κ. Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα. Εξακολουθεί να αρνείται τον διάλογο με τους πολιτικούς αρχηγούς και την ώρα που καθημερινά κλιμακώνονται με ενέργειες οι προκλήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτεται ότι επιδίδεται σε μυστική διπλωματία.

Αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη του απέναντι στον ελληνικό λαό».