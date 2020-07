Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζονται οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Ο δροσερός φετινός Ιούλιος, με τις απογευματινές συννεφιές στις στεριές και τις μπόρες στα βουνά και το Μελτέμι στη θάλασσα, κρατούν τον υδράργυρο, ευχάριστα χαμηλά.

Πιο αναλυτικά για την Πέμπτη περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα, ενώ στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα με σταδιακή βελτίωση το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί μέτριας εντάσεως 3 με 5 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο θα φτάσει έως 6, στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα Βόρεια από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα Κεντρικά από 15 έως 34 και Νοτιότερα από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη περονόσπορου στο αμπέλι.

Θεωρείται ως η πλέον καταστρεπτική ασθένεια της αμπέλου, σε περιοχές όπου κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν υγρές κλιματολογικές συνθήκες. Προσβάλει όλα τα πράσινα αναπτυσσόμενα μέρη που έχουν λειτουργικά στομάτια (η είσοδος του μύκητα στους ιστούς γίνεται από τα στομάτια).

Για τη δημιουργία κονιδιοφόρων και την πραγματοποίηση δευτερογενών μολύνσεων, απαιτείται η συνεχής και επί αρκετές μέρες επικράτηση σχετικής υγρασίας μεγαλύτερης από 85% και θερμοκρασία από 130-270 C (συνθήκες περονοσπόρου). Τα κονίδια είναι αεροσπόρια, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται και να μολύνουν σε μεγάλες αποστάσεις.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθούν συμπτώματα της προσβολής και σε αμπελώνες με ιστορικό έντονων προσβολών. Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να δείτε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα.

Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

