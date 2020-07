Κοινωνία

Γέμιζαν τις πιάτσες με ναρκωτικά που έφερναν από Τουρκία

Μεγάλη επιτυχία της ΕΛΑΣ! Εξάρθρωσε κύκλωμα που έφερνε ηρωίνη από την Τουρκία και την διακινούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Κύκλωμα ναρκωτικών που εισήγαγε από την Τουρκία ποσότητες ηρωίνης και στη συνέχεια τις διακινούσε στις περιοχές του Κερατσινίου και του Περάματος, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στο Κερατσίνι, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, τρεις Έλληνες, ηλικίας από 54 έως 60 ετών, μία 37χρονη Ελληνίδα και δύο Αλβανοί, 35 και 26 ετών, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι ακόμη ένας φυλακισμένος αλλοδαπός και μία αλλοδαπή που αναζητείται.

Από τις έρευνες σε οικίες και χώρους απόκρυψης ναρκωτικών, που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την αποδόμηση του εγκληματικού κυκλώματος και την αποτροπή της διασποράς των ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 14,29 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 27 γραμμάρια κοκαΐνης, 3 δενδρύλλια κάνναβης και 8 ζυγαριές ακριβείας. Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της προανακριτικής έρευνας πιστοποιήθηκαν πάνω από 550 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς.