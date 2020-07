Πολιτική

Πάιατ για Αγία Σοφία: “Βαθιά απογοητευμένες οι ΗΠΑ με Τουρκία”

Συνάντηση με τον Αμερικανό Πρέσβη είχε ο Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο η Αγία Σοφία και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Για την Αγία Σοφία και τις περιφερειακές εξελίξεις συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό Πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ.

Ο κ. Πάιατ επανέλαβε “τη βαθιά απογοήτευσή μας με την απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σοφία”.

Ο κ. Πάιατ, σε ανάρτησή του στο Twitter, έγραψε ότι είχε μια σημαντική συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών “σχετικά με τους κοινούς στόχους μας για την περιφερειακή σταθερότητα”.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Τwitter, βρέθηκαν o Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, οι περιφερειακές εξελίξεις και το ζήτημα της Αγίας Σοφίας.