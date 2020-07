Κοινωνία

Πυροβόλησαν επιχειρηματία στην Νεράτζα

Αρκετές οι σφαίρες που δέχθηκε ο άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε γνωστός επιχειρηματίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο επιχειρηματίας δέχθηκε τρεις σφαίρες, οι δύο τον βρήκαν και στα δύο πόδια.

Ο επιχειρηματίας μεταβαίνει στο Νοσοκομείο Κορίνθου και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Νεράτζα.

Πηγή: Hlektra.gr