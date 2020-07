Κόσμος

Κορονοϊός: Σε αυτές τις χώρες κλείνει τα σύνορά της η ΕΕ

Μικραίνει ο κατάλογος των «υγειονομικά ασφαλών» τρίτων χωρών για τις οποίες η ΕΕ θα διατηρήσει ανοιχτά τα σύνορά της, από τις 16 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το νέο επικαιροποιημένο κατάλογο που αναμένεται να υιοθετήσει αύριο το Συμβούλιο της ΕΕ, απαγορευτικό εισόδου θα έχουν από τις 16 Ιουλίου οι ταξιδιώτες από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων covid-19 στις χώρες αυτές. Υπενθυμίζεται, ότι η Σερβία και το Μαυροβούνιο ήταν στη λίστα των 15 χωρών για τις οποίες η ΕΕ είχε ανοίξει τα σύνορά της την 1η Ιουλίου.

Εκτός λίστας παραμένουν σημαντικές χώρες για τον ελληνικό τουρισμό, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία. To απαγορευτικό από την ΕΕ συνεχίζεται και για τους ταξιδιώτες από την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία.

Ο νέος επικαιροποιημένος κατάλογος περιλαμβάνει πλέον 12 χώρες, συν την Κίνα, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτή θα ανοίξει τα σύνορά της για τους ταξιδιώτες από τις χώρες της ΕΕ. Στον κατάλογο των 12 χωρών περιλαμβάνονται η Γεωργία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη, η Νότια Κορέα, η Αλγερία, το Μαρόκο, η Τυνησία, η Ρουάντα και η Ουρουγουάη.

Ο κατάλογος με τις "υγειονομικα ασφαλείς" τρίτες χώρες ανανεώνεται κάθε 15 ημέρες, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα στις χώρες αυτές. Το βασικό κριτήριο είναι τα κρούσματα covid-19 που καταγράφουν οι τρίτες χώρες, να είναι κοντά στα επίπεδα της ΕΕ.

Ο κατάλογος με τις 15 χώρες αποτελεί σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς τα κράτη-μέλη και δεν είναι δεσμευτικός, αφού ο έλεγχος των συνόρων παραμένει αρμοδιότητα του κάθε κράτους-μέλους.