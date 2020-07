Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Τεστ για το προσωπικό των σχολείων και μάσκες για τους μαθητές

Οι ιταλικές αρχές ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά...

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν τεστ στο σύνολο του προσωπικού των σχολείων της χώρας και να προμηθεύσουν με μάσκες τους διδάσκοντες και τους μαθητές.

«Η επαναλειτουργία των σχολείων υπό συνθήκες ασφαλείας είναι η πρώτη μεγάλη κίνηση για την ανάκαμψη της χώρας μας», δήλωσε ο Ντομένικο Αρκούρι, επίτροπος αρμόδιος για την διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προέκυψε λόγω του νέου κορονοϊού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «με τα τεστ αυτά και τις προστατευτικές μάσκες πρόκειται οπωσδήποτε να μειωθεί η ανησυχία των γονέων και των παιδιών».

Παράλληλα, ο διευθυντής του νοσοκομείων λοιμωδών νοσημάτων Σπαλανσάνι της Ρώμης, ο Φραντσέσκο Βάια, απηύθυνε έκκληση στους Ιταλούς νέους μέσω Facebook:

«Αγαπητοί νέοι, αποδείξτε ότι είστε το καλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας. Ποτέ πια συνωστισμοί, σας παρακαλώ», γράφει ο διευθυντής του Σπαλαντσάνι. Προσθέτει ότι «οι νέοι πρέπει να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν να σέβονται τους κανόνες με πειθαρχία και αίσθηση καθήκοντος»

«Μέσα σε αυτή την προβληματική κατάσταση, πρέπει να καταφέρουμε να αναδείξουμε τον καλύτερο εαυτό μας», καταλήγει ο Βάια.