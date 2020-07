Κοινωνία

Κρεμαστός Λαγός: Μνημόσυνο για τους πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση για τους πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στον Κρεμαστό Λαγό.

Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο μνημείο που βρίσκεται στη θέση Κρεμαστός Λαγός στη Βάρη Αττικής, στο μοιραίο σημείο, που έχασαν τη ζωή τους, κατά τη μετάβασή τους σε συμβάν πυρκαγιάς, όταν το πυροσβεστικό όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του, οι Πυροσβέστες που υπηρετούσαν στον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Σκούρτης Παύλος, γεννηθείς το 1972 στην Πάτρα, άγαμος και είχε καταταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1996.

Μπόσινας Ανδρέας, γεννηθείς το 1972, άγαμος και είχε καταταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1998

Το τρισάγιο τελέσθηκε από τον Πατήρ Γεώργιο Κονσολάκη Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Βούλας, στον τόπο όπου έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό.

Στην τελετή, εκτός από τις οικογένειες, τους συγγενείς και τους φίλους των αδικοχαμένων συναδέλφων, παρέστησαν, ο Δήμαρχος Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, η Αντιδήμαρχος Καυκά Άννη ως εκπρόσωπος του Δήμου Γλυφάδας, ο Αντιδήμαρχος Λάζαρος Τογρίδης ως εκπρόσωπος του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, ο Αντιδήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Βασίλης Κρητικός ως εκπρόσωπος του ΣΠΑΥ, ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαμιχαήλ, ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, η Εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης Δήμητρα Σουτόγλου και ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης Δημήτρης Λογοθέτης.

Το Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσώπησαν, ο Υποδιοικητής Πόλεως Αθηνών Πύραρχος Νικόλαος Τσόγκας, ο Διοικητής του 8ου Π.Σ. Αθηνών Αντιπύραρχος Βασίλης Κατσιγιάννης και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρέστησαν επίσης, ομάδες Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντικές ομάδες των Δήμων, Γλυφάδας, Αργυρούπολης και Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης.