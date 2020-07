Πολιτική

Προανακριτική Επιτροπή: το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον Παπαγγελόπουλο

Για διαδικασία που ξεκίνησε ως παρωδία και κατέληξε σε φάρσα κάνει λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση. Οι επισημάνεις και τα συμπεράσματα της Κουμουνδούρου.

Επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το πόρισμα των βουλευτών της ΝΔ για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και το αίτημα για παραπομπή σε Ειδικό Δικαστήριο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε στην δημοσιότητα το δικό του πολυσέλιδο πόρισμα (δείτε το στο τέλος του κειμένου), ενώ ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος κάνει λόγο για κατάπτυστη πολιτική δίωξη σε βάρος ενός αθώου.

Σε δήλωση του, ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική Επιτροπή, Σπύρος Λάππας, αναφέρει:

«Οι «ωραίες και όμορφες» στιγμές της Επιτροπής μας συνεχίστηκαν και σήμερα με την εκφώνηση του Πορίσματος της ΝΔ, που ανακάλυψε το μισό Ποινικό Κώδικα σε πράξεις του Δημ. Παπαγγελόπουλου, χαρακτηρίζοντάς τον ως ηθικό αυτουργό για πολύ σοβαρές αξιόποινες πράξεις φυσικών αυτoυργών, δηλαδή των Εισαγγελέων Διαφθοράς, τους οποίους διερεύνησαν δύο Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου και τα πορίσματά τους δεν έχουν έρθει ποτέ στην Επιτροπή μας, πλην όμως «κάνουν βόλτες» ως διαρροές σε πάμπολλα ΜΜΕ, κυρίως sites. Επισημαίνουμε σύντομα τα εξής:

H Eπιτροπή μας ποτέ δεν μπόρεσε να ανακοινώσει στον Δημ. Παπαγγελόπουλο ποιες είναι οι συγκεκριμένες πράξεις των φυσικών αυτουργών(Εισαγγελέων Διαφθοράς), πως αποδεικνύονται με βάση ποια συγκεκριμένα και απολύτως προσδιορισμένα πραγματικά περιστατικά, με ποιόν τρόπο ο ηθικός αυτουργός Δημ. Παπαγγελόπουλος προκάλεσε στους Εισαγγελείς την απόφαση να εκθέσουν σε ποινικές διώξεις τα δέκα πολιτικά πρόσωπα(σημ. πρέπει να προκάλεσε και όχι να ενίσχυσε την απόφαση των αυτουργών, όπως έχει κρίνει ο ΑΠ), για τα οποία τελικά οι Εισαγγελείς Διαφθοράς των οποίων τη βούληση κατεύθυνε ο Παπαγγελόπουλος οδηγήθηκαν σε απόφαση αρχειοθετήσεων για τα επτά από αυτά. Δηλαδή ο Παπαγγελόπουλος προκάλεσε την απόφαση των Εισαγγελέων για αρχειοθέτηση; Αυτός ήταν ο σκοπός του και αυτή η επιδίωξή του; Αντίθετα: με ποιόν τρόπο ο Παπαγγελόπουλος ως ηθικός αυτουργός προκάλεσε τη βούληση και την απόφαση των Εισαγγελέων που, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται, αποφάσισαν αντίθετα με αυτό που υποτίθεται ότι επιδίωξε, δηλαδή αντί για έκθεση σε δίωξη πολιτικών προσώπων την αρχειοθέτηση; Οι Εισαγγελείς βέβαια δεν αποφάσισαν την ποινική τους δίωξη, αλλά η ολομέλεια της Βουλής, ποια λοιπόν έκθεση σε δίωξη προκάλεσαν με την τελική αρχειοθέτηση των επτά δικογραφιών; Σ’ αυτήν την εξέλιξη η πλειοψηφία βρίσκει κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους των Εισαγγελέων την οποία τους την προκάλεσε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ο Δημ. Παπαγγελόπουλος. Πρόκειται για τραγέλαφο που αλληλογρονθοκοπείται από τη Λογική, πέραν των νομικών κανόνων που μειδιούν αδιάκοπα. Στο πόρισμα της ΝΔ των 350 σελίδων απουσιάζουν εκκωφαντικά λέξεις όπως «σκάνδαλο Novartis, FBI, τιμολόγηση φαρμάκων, διαφθορά και άλλες συνώνυμες. Δεν ομιλούν για «σκάνδαλο» γιατί γνωρίζουν ότι δεν είναι το πρώτο ούτε το μοναδικό, από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κοινοβουλευτική περίοδος χωρίς να «σκάνε» σκάνδαλα και καταλήστευση δημόσιου πλούτου. Πιπέρι στο στόμα, δεν υπάρχει η λέξη «FBI», γιατί γνωρίζουν τη φράση του Κομφούκιου: «Αν μία μύγα κάθεται στη μουσούδα μίας τίγρης, όποιος πάει να σκοτώσει τη μύγα, είναι βέβαιο ότι δεν θα κατασπαραχθεί η μύγα». Πιπέρι επίσης για τη λέξη «τιμολόγηση φαρμάκων», γιατί γνωρίζουν ότι αυτή είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, και αυτή η απόφαση είναι η βάση του σκανδάλου Novartis, φάρμακα της οποίας εισάγονταν και τιμολογούνταν, όπως και όσο τιμολογούνταν, με ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. Το πόρισμα της ΝΔ στηρίζει μεγάλο μέρος του σε καταθέσεις υπόδικων(Φρουζής, Μανιαδάκης, Μανίας κλπ)οι οποίοι καταθέτοντας στην Επιτροπή μας ένορκα αρνούνταν συστηματικά όλα όσα η ίδια η Νovartis στον Συμβιβασμό της με τις ΗΠΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ, και τα πρόσωπα αυτά τα επικαλούνται ως αξιόπιστα για να δικαιολογήσουν μία καθαρά ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ δίωξης του πρώην υπουργού, που και η ίδια η κυβέρνηση δείχνει να μην πιστεύει(η εικόνα των κενών κυβερνητικών εδράνων στη Βουλή το επιβεβαιώνει). Κουβέντα το πόρισμά τους για τους προστατευόμενους μάρτυρες, αυτούς τους θαρραλέους ανθρώπους που «τόλμησαν» να τεθούν απέναντι σε επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα πλανητικής ισχήος, με κίνδυνο για τη ζωή, την εργασία και την υγεία τη δική τους και των οικείων τους. Τους αξίζει ένα μεγάλο «μπράβο» και εμείς δεν το κρύβουμε, τους το προσφέρουμε με πλήρη συναίσθηση των κινδύνων που διέτρεξαν και, δυστυχώς, διατρέχουν ακόμα. Μόνο θλίψη δημιουργεί το γεγονός έκδοσης δύο διαμετρικά αντίθετων πορισμάτων από τους ανώτατους Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου(αν τα δημοσιεύματα είναι έγκυρα), παρά το γεγονός ότι είχαν το ίδιο αποδεικτικό υλικό, τους ίδιους μάρτυρες, τους ίδιους ερευνώμενους και ….κατάφεραν να εκδώσουν πορίσματα που το ένα κοιτάει στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Είναι μία κακή στιγμή για την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία και αυτή, μαζί με το πολιτικό σύστημα, πρέπει να κοιτάξει βαθιά στο σώμα της για να διορθώσει ό,τι δεν συμβαδίζει με τις σύγχρονες αντιλήψεις απονομής του δικαίου. Και κυρίως δεν συμβαδίζει με τη ΛΟΓΙΚΗ(δεν τιμάει κανένα το γεγονός ότι και το σκάνδαλο Νovartis, όπως και της Siemens, αποκαλύφθηκε από ξένες δικαιϊκές αρχές). Η χώρα μας, μία ευρωπαϊκή χώρα και ευνομούμενη πολιτεία υποτίθεται, βιώνει μία θεσμική τραγωδία: καταδιώκονται δημοσιογράφοι που ασκούν ερευνητική δημοσιογραφία και αποκαλύπτουν σκάνδαλα, δεν κρύβουν ρεμούλες, σήψη και διαφθορά, καταμηνύονται Εισαγγελείς γιατί ερευνούν κατά νόμο και σύμφωνα με την ιδιότητά τους και τις αρμοδιότητές τους μία υπόθεση, γιατί γι αυτούς μία υπόθεση είναι, σοβαρή μεν, αλλά υπόθεση, με αποτέλεσμα η εικόνα της χώρα και του πολιτικού μας συστήματος να είναι γκρίζα, όπως γκρίζο είναι και το πέπλο που έχει απλωθεί στην κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες στις οποίες το χέρι μερικών ήταν πολύ μακρύ. Και υπάρχουν ασφαλώς διαχρονικές ευθύνες. Και μέχρι σήμερα ΠΟΤΕ κανένας δεν έχει αναλάβει δημόσια την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και δεν δήλωσε ότι τιμά και έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αντίθετα την πυροβολούν, την μηνύουν, την απειλούν, την εξυβρίζουν την απαξιώνουν. Τι καταφέρνουν; Με την απαξίωσή της, την πλήρη απαξίωση των θεσμών της χώρας μας. Μπράβο!!! Το ωραιότερο: η στάση της ΝΔ απέναντι στα νομικά κείμενα του Συμβιβασμού ΗΠΑ-Novartis καθορίζεται από την «μετάφρασή» τους, και όχι από την ουσία του Συμβιβασμού, στον οποία η Νovartis ΟΜΟΛΟΓΕΙ τα πάντα, όλα όσα η ΝΔ και το ΚΙΝ.ΑΛ χρόνια τώρα θεωρούσαν ότι ήταν «λάσπη» και «σκανδαλολογία». Ας είναι, scripta manent, εδώ έχουμε σκάνδαλο που αποτιμάται 310 εκ. δολάρια, έγινε την περίοδο 2012-2015(ποιο κόμμα κυβερνούσε; Ποιος ήταν πρωθυπουργός; Ποιοι υπουργοί υγείας;), είχαμε υπερτιμολόγηση φαρμάκων της Novartis (επαναλαμβάνουμε ότι η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ) που ΟΜΟΛΟΓΕΙ η εταιρία(το αρνείται ΜΟΝΟ Η ΝΔ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ), είχαμε εγκληματική οργάνωση που μέσω αξιωματούχων ασκούσαν επιρροή στην ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (προφανώς για να κάνει (υπερ)τιμολόγηση των φαρμάκων της εταιρίας διαφορετικά αν δεν γινόταν αυτό δεν θα υπήρχε κανένα σκάνδαλο!!! Και τι λέει η ΝΔ: Ναι έγιναν όλα αυτά, αλλά από τους γιατρούς!!!! Όμως συμβαίνει οι γιατροί να συνταγογραφούν ΜΟΝΟ και όχι να ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝ τα φάρμακα, όχι να εκδίδουν ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ποια φάρμακα , πότε και πως θα εισαχθούν στην ελληνική αγορά. Εάν δεν μας πιστεύουν ας ψάξουν τα πρακτικά της Εξεταστικής Υγείας να δουν τι λένε δικοί τους άνθρωποι περί αυτού.

Τέλος: αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία να διατυπώνονται κατηγορίες σε βάρος του πιθανού ηθικού αυτουργού, διότι προκάλεσε σε άλλους, φυσικούς αυτουργούς, κάποια αξιόποινή πράξη, και να μην έχουμε ούτε τα ονόματα των φυσικών αυτουργών, ούτε τις συγκεκριμένες πράξεις τους, ούτε στοιχεία και πραγματικά περιστατικά που να τεκμηριώνουν τυχόν ευθύνες τους γι αυτά. ΄Ετσι μείναμε με τον ηθικό αυτουργό …στο χέρι!! Εύγε!! Τα υπόλοιπα στην Ολομέλεια της Βουλής».

Τι αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, με γνώση όλων των συνεδριάσεων της Προανακριτικής Επιτροπής αναφέρουν:

«Η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής ξεκίνησε ως παρωδία και κατέληξε σε φάρσα, μετατρέποντας μια επιτροπή του κοινοβουλίου σε κομματικό όργανο της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ. Με κατασκευασμένο κατηγορητήριο και προειλημμένες αποφάσεις η πλειοψηφία της Επιτροπής κατέθεσε το πόρισμα παραπομπής του πρώην υπουργού Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, αγνοώντας αποκρύπτοντας βασικά στοιχεία και μαρτυρίες που θα φώτιζαν την υπόθεση.

Παίρνουν απόφαση χωρίς να είναι στη διάθεση της Επιτροπής τα πορίσματα των δύο αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κ. κ. Σοφουλάκη και Ζαχαρή, οι οποίοι για μήνες πραγματοποίησαν έρευνα για τους χειρισμούς στο σκάνδαλο Νοβαρτις Δεν συνεδρίασε η Επιτροπή για να συζητήσει την απόφαση βόμβα του αμερικανικού δικαστηρίου για τη Novartis Hellas, όπου αποκαλύπτεται πλήρως το κύκλωμα διαφθοράς και ο επηρεασμός κυβερνητικών αξιωματούχων, κατά την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά, για την διαμόρφωση των τιμών των φαρμάκων. Θυμιζουμε ότι στελέχη του τότε κυβερνητικού σχηματισμού, όπως οι κ. Λυτζέρης, Ευαγγελάτος και Αντωνίου, κατέθεσαν ότι η τιμολόγηση ήταν πολιτική απόφαση, με υπογραφή υπουργού. Το κατηγορητήριο στηρίχθηκε σε μάρτυρες που αποδείχτηκε ότι οι καταθέσεις τους ήταν ψευδείς. Πανηγύριζαν μέσω διαρροών, μετά την κατάθεση Φρουζή ότι καταρρέει η σκευωρία. Επτά φορές κατέθεσε ο συγκεκριμένος ότι το πρόγραμμα exactly δεν ήταν πρόγραμμα δωροδοκίας. Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται τέσσερις φορές στον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους Αμερικανούς ως πρόγραμμα διαφθοράς, γεγονός που επέσυρε τεράστια πρόστιμα ύψους 310 εκατ. Ευρώ.



Η Βασική μάρτυρας της πλειοψηφίας, Ελένη Ράικου αποδείχτηκε ότι οι ισχυρισμοί της ήταν ψευδείς ως προς τα πολιτικά πρόσωπα. Την διέψευσαν έγγραφα των αμερικανών που απεστάλησαν στις ελληνικές αρχές. Επίσης αποκαλύφθηκε στην πορεία της διαδικασίας ότι ο σύζυγός της είχε δοσοληψίες με τη Νοβαρτις, καθώς βρέθηκαν καταθέσεις από την εταιρεία στον κοινό τους λογαριασμό.



Ο άλλος βασικός μάρτυρας κατηγορίας, ο αντιεισαγγελέας Αγγελής, αποδείχτηκε ότι αρνήθηκε να παραλάβει στοιχεία από τις αμερικανικές αρχές, παρά το γεγονός ότι ακόμη και τα έγγραφα τα οποία είχε προσκομίσει ο ίδιος στην Επιτροπή της Βουλής έδειχναν ότι υπήρχαν πολιτικά πρόσωπα εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο, με βάση τα έγγραφα των αμερικανικών αρχών.



Μπροστά στο αδιέξοδο που βρέθηκαν στην υπόθεση της Novartis, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ προχώρησαν στη διεύρυνση του κατηγορητηρίου, ανακαλύπτοντας ανάμειξη του πρώην υπουργού Δημήτρη Παπαγγελόπουλου σε διένεξη ιδιωτών επιχειρηματιών. Έφεραν στο προσκήνιο τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου με όχημα τις καταθέσεις Μιωνή. Και εκεί όμως το έδαφος αποδείχθηκε σαθρό, αφού έφτασαν λόγω της διεύρυνσης όλες οι σχετικές δικογραφίες που εξέθεσαν τόσο τον μάρτυρα όσο και την πλειοψηφία της Επιτροπής.



Ακόμη και στη νέα διαδικασία, η πλειοψηφία ΝΔ-ΚΙΝΑΛ αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του κατηγορούμενου για την κλήση μαρτύρων, κλείνοντας άρον–άρον την υπόθεση».

