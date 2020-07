Κοινωνία

ESTIA II-2020: ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με 92 εκ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα για την αύξηση των θέσεων στο στεγαστικό πρόγραμμα.

Χρηματοδότηση ύψους 91.500.000 ευρώ για το 2020 ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την συνέχιση και αύξηση των θέσεων του στεγαστικού προγράμματος ESTIA II. Στόχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι η αύξηση των προσωρινών θέσεων στέγασης από 25.500 στις 40.000 μέχρι το 2021.

Παράλληλα, το “Πρόγραμμα ESTIA II-Παροχές σε Χρήμα” ανέρχεται σε 125.000.000 ευρώ, με το Υπουργείο να θέτει ως στόχο την περιστολή του ποσού εντός του 2021, αφενός με την ουσιαστική μείωση των ροών και αφετέρου με την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, ώστε αυτοί που είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων αιτούντων άσυλο, να απολαμβάνουν τα προνόμια για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και όχι για πολλά χρόνια, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Σήμερα, υπεγράφη η τριμερής συμφωνία για την υλοποίηση του προγράμματος ESTIA II μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ - που μέχρι πρότινος το συντόνιζε-, και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο αναλαμβάνει πλέον την διαχείριση του. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα ενδυναμώσει το εθνικό σύστημα υποδοχής και θα συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωσή του. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, και ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, κ. Philippe Leclerc, υπέγραψαν την συμφωνία επιδότησης, στην οποία εξειδικεύονται οι μεταβατικές διαδικασίες για την ανάληψη της ευθύνης του προγράμματος από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Επισημαίνεται ότι η συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα ESTIA ΙΙ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ταμεία DG HOME AMIF/EMAS) και μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό νομικά πρόσωπα Δήμων, Διεθνείς Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εξειδικεύονται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Η συμφωνία που υπογράφτηκε σήμερα είναι προϊόν πολύμηνης διαπραγμάτευσης και στενής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων, λόγω της πολυπλοκότητας του προγράμματος, αλλά και της κοινής δέσμευσης για την επιτυχία της μετάβασης χωρίς την απώλεια θέσεων φιλοξενίας.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, δήλωσε “εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση του προγράμματος προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ESTIA II και σήμερα υπογράψαμε μαζί με τον Εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την συμφωνία για το πρόγραμμα ESTIA. Παρέχει 25.500 θέσεις φιλοξενίας και στόχος μας είναι να τις αυξήσουμε το 2021 σε 40.000 θέσεις, ώστε πρώτον να μειώσουμε το πληθυσμό που βρίσκεται στα ελληνικά νησιά, καθώς η αποσυμφόρηση των νησιών είναι για εμάς μία ουσιαστική προτεραιότητα. Δεύτερον, να μειώσουμε τον αριθμό των δομών που υπάρχουν στην ηπειρωτική Ελλάδα, περιορίζοντας τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ που έχει διαχειριστεί από την αρχή του προγράμματος το Πρόγραμμα ESTIA και πλέον παραδίδει την διαχείριση του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Επίσης, πολύ σημαντικός μας στόχος είναι, όσων οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας γίνουν δεκτές, να μπορέσουμε να τους ενσωματώσουμε με ασφάλεια στην ελληνική κοινωνία απο-ιδρυματοποιώντας τους από το Πρόγραμμα ESTIA και παρέχοντας τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας”.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Philippe Leclerc, δήλωσε “αυτή είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και την Ελλάδα. Είναι συγκινητικό για εμένα να υπογράφω την συγκεκριμένη συμφωνία γιατί οφείλω να σας πω ότι από το 2016 μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσουμε 25.000 θέσεις φιλοξενίας σε περίοδο κρίσης, οικονομικής κρίσης και ανθρωπιστικής κρίσης. Και το καταφέραμε αυτό μαζί με τους συνεργάτες μας από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τους Δήμους, ώστε να παρέχουμε σε περισσότερους από 70.000 αιτούντες ασύλου και πρόσφυγες την δυνατότητα να επωφεληθούν από τα παρεχόμενα διαμερίσματα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη στην Ήπειρο, στην Αττική, την Μακεδονία, και στα νησιά. Οι περισσότεροι από εσάς δεν τους έχετε δει γιατί είναι τόσο καλά ενσωματωμένοι από τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε αυτούς, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και έτσι βοηθάμε την Ελλάδα να διασφαλίσει σήμερα ότι υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Είμαστε πολύ υπερήφανοι σήμερα που η Ελληνική Κυβέρνηση εκπληρώνει την δέσμευσή της να αναλάβει τον έλεγχο των 25.000 θέσεων σε όλη την χώρα. Ελπίζουμε και θα βοηθήσουμε να αυξήσει τις θέσεις αυτές”.

Το πεδίο για το Πρόγραμμα «ESTIA II»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει εφεξής την ευθύνη για τη διαχείριση 92 εκ. ευρώ έως το τέλος του έτους, προκειμένου να διατηρήσει και να αυξήσει τις θέσεις φιλοξενίας. Το πλαίσιο λειτουργίας και υλοποίησης του προγράμματος έχει ρυθμιστεί λεπτομερώς σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θέτει με αξιοπιστία και διαφάνεια τους όρους συμμετοχής σε αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, «έμφαση δίνεται κατ’ αρχήν στη συνεργασία με υφιστάμενους φορείς υλοποίησης, οι οποίοι προς το παρόν και μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης έχουν συμφωνία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Ωστόσο, το ρυθμιστικό πλαίσιο του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα και σε νέους φορείς, να υποβάλλουν αιτήσεις προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ώστε η δυναμικότητα του προγράμματος να ενδυναμωθεί με νέους εταίρους.

Η ανανεωμένη σύμβαση άρει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του παρελθόντος ενισχύοντας την ευελιξία ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των υφιστάμενων και των δυνητικών εταίρων του προγράμματος, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Το στεγαστικό πρόγραμμα ESTIA αποτελεί μέρους του εθνικού συστήματος υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία. Στο πλαίσιο του προγράμματος, λειτουργούν σήμερα συνολικά 25.500 θέσεις φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες διεθνή προστασία, σε διαμερίσματα και μικρά κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος έγκειται στην ομαλή ενσωμάτωση των ωφελούμενων στην αστική διαβίωση τονώνοντας παράλληλα τις τοπικές οικονομίες».