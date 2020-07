Κόσμος

Σύλληψη υπόπτου για την δολοφονία της Λάιρα ΜακΚί

Η Λάιρα ΜακΚί έπεσε νεκρή από σφαίρα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια επεισοδίων το 2019.

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας που ερευνά την δολοφονία της δημοσιογράφου Λάιρα ΜακΚί ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 27χρονο με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο.

Η ΜακΚί δολοφονήθηκε πέρυσι στο Λόντοντερι και ο φόνος της προκάλεσε οργή στην βρετανική επαρχία, όπου με την ειρηνευτική συμφωνία του 1998 τερματίστηκαν τρεις δεκαετίες βίας που κόστισαν 3.600 ζωές.

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος ανακρίνεται στο αστυνομικό τμήμα του Μάσκγκρεϊβ στο Μπέλφαστ.

Ο Νέος IRA, μια από τις ολιγάριθμες οργανώσεις που αντιτίθενται στην ειρηνευτική συμφωνία, είχε ανακοινώσει ότι ένα από τα μέλη του σκότωσε την 29χρονη δημοσιογράφο με σφαίρες ανοίγοντας πυρ προς την κατεύθυνση της αστυνομίας στη διάρκεια ταραχών στο Λόντοντερι, τις οποίες παρακολουθούσε η ΜακΚί.

Η ΜακΚί, η οποία το 2006 είχε ανακηρυχθεί από το Sky News «Νεαρή Δημοσιογράφος της Χρονιάς», έγραφε ένα βιβλίο με θέμα την εξαφάνιση νέων ανθρώπων στη διάρκεια των χρόνων της βίας στη Βόρεια Ιρλανδία.

Είχε επίσης γράψει και για τον αγώνα που έδινε μεγαλώνοντας ως ομοφυλόφιλη στη βρετανική επαρχία.