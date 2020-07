Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Απογοητευμένη με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μνημείο της Αγίας Σοφίας στο επίκεντρο της συνάντησης της ΠτΔ με αντιπροσωπεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.

Την απογοήτευσή της για την πρόσφατη απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει το παγκόσμιας αίγλης μνημείο της Αγίας Σοφίας σε τζαμί εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τριμελή αντιπροσωπεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η κ. Σακελλαροπούλου παρότρυνε τους εκπροσώπους της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας να αναλάβουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, πρωτοβουλίες ενημέρωσης, ιδίως των μη ορθόδοξων συνομιλητών τους. Παράλληλα, ενημερώθηκε για τη δράση αυτού του διακοινοβουλευτικού οργανισμού και υποσχέθηκε να στηρίξει το έργο του.