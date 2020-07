Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εμβόλιο δοκιμάστηκε με επιτυχία σε ανθρώπους

Αν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης είναι θετικά, το εμβόλιο θα λάβει έγκριση κυκλοφορίας.

Η πρώτη ομάδα εθελοντών, στην οποία δοκιμάσθηκε εμβόλιο κατά του νέου κροονοϊού το οποίο δημιούργησε το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας Ν.Φ Γεκμαλέϊ, το οποίοι υπάγεται στο ρωσικό υπουργείο Υγείας, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο έγιναν οι κλινικές δοκιμές. Η κύρια ερευνήτρια Γιελένα Σμολιαρτσούκ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι οι εθελοντές στους οποίους δοκιμάστηκε το εμβόλιο αντέδρασαν θετικά σε αυτό.

«Οι εθελοντές μας, στη δόση εμβολίου που τους δόθηκε, αντέδρασαν απολύτως καλά. Σήμερα εγκατέλειψαν την κλινική του πανεπιστημίου Σέτσενοφ» δήλωσε η Σμολιαρτσούκ.

Αναφερόμενη στις παρενέργειες του εμβολίου, η Σμολιαρτσούκ επεσήμανε ότι οι αντιδράσεις που υπήρξαν ήσαν παρόμοιες με εκείνες που θα μπορούσαν να είναι σε οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο. Βασικά παρατηρήθηκαν ερυθρότητα και οίδημα στο σημείο που έγινε το εμβόλιο, επίσης πυρετός, πονοκέφαλος, ερεθισμός στον λαιμό. «Πρέπει να επισημάνω ότι τα φαινόμενα αυτά εμφανίσθηκαν αυτόματα, αλλά την δεύτερη μέρα τους εθελοντές δεν τους ενοχλούσε στην πραγματικότητα τίποτα», προσέθεσε η ίδια.

Μια από τους εθελοντές η Άννα Κούτκινα δήλωσε ότι την περίοδο των κλινικών δοκιμών ένοιωθε καλά, όπως και ότι με την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών ο κάθε εθελοντής θα έπαιρνε αμοιβή 100.000 ρουβλίων.(1.233 ευρώ)

Η πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών στην κλινική του πανεπιστημίου Σέτσενοφ άρχισε στις 18 Ιουνίου, στην πρώτη ομάδα 18 εθελοντών, ενώ στην δεύτερη ομάδα 20 εθελοντών οι κλινικές δοκιμές ξεκίνησαν στις 23 Ιουνίου.

Ο διευθυντής του Κέντρου Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας Ν.Φ Γεκμαλέϊ , Αλεξάντρ Γκίντσμουργκ, δήλωσε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο για τους πολίτες, ήδη από τα μέσα Αυγούστου.

Η έγκριση του εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού από το ρωσικό υπουργείο Υγείας, μπορεί να γίνει εφόσον είναι θετικά τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των κλινικών δοκιμών, δήλωσε η Σμολιαρτσούκ.

Η παραγωγή ωστόσο του εμβολίου μετά την έγκριση του μπορεί να απαιτήσει μερικούς μήνες, δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου μεταγραφικής ιατρικής και βιοτεχνολογίας στο πανεπιστήμιο Σέτσενοφ Βαντίμ Ταράσοφ.

«Ακόμη και το πιο σύντομο διάστημα σημαίνει μερικούς μήνες δουλειάς», δήλωσε ο Ταράσοφ, επισημαίνοντας ότι την χρονική διάρκεια της παραγωγής του εμβολίου θα την ορίσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες που θα αναλάβουν την μαζική του παραγωγή.

Νωρίτερα ο διευθυντής του Κέντρου Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας Ν.Φ Γεκμαλέϊ , Αλεξάντρ Γκίντσμουργκ, είχε δηλώσει ότι το Κέντρο σχεδιάζει να υποβάλει την αίτηση για την έγκριση του εμβολίου στις 2-4 Αυγούστου.

Στις αρχές Ιουνίου το ρωσικό υπουργείο Αμύνης ανακοίνωσε ότι έχουν επιλεγεί δύο ομάδες εθελοντών για τις κλινικές δοκιμές του εμβολίου. Η πρώτη ομάδα στελεχώθηκε από στρατιωτικούς και η δεύτερη ομάδα από πολίτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου στην ομάδα των εθελοντών του στρατού συμμετείχαν 50 άτομα μεταξύ των οποίων πέντε γυναίκες και 10 μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Στις 30 Ιουνίου ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου είχε δηλώσει ότι οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου για τον κορονοϊό θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου.

Προχθές το ρωσικό υπουργείο Αμύνης ανακοίνωσε ότι η δεύτερη δόση του εμβολίου του κορονοϊού χορηγήθηκε σε 20 εθελοντές, 21μέρες αφότου τους χορηγήθηκε η πρώτη δόση. Στην ανακοίνωσή του επεσήμαινε ότι οι εθελοντές βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και η κατάσταση της υγείας τους μετά τον εμβολιασμό κρίνεται ως καλή.