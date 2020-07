Κόσμος

Διαδοχικές τραγωδίες στις Άλπεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μέσα σε μια ημέρα,

Οι γαλλικές Άλπεις βυθίστηκαν στο πένθος χθες Τρίτη με τον θάνατο επτά ανθρώπων, τεσσάρων ορειβατών, δύο αθλητών αλεξίπτωτου πλαγιάς και ενός πεζοπόρου, σε τέσσερα διαφορετικά δυστυχήματα, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο τις υπηρεσίες διάσωσης.

Δύο ορειβάτες, ένας Ολλανδός ηλικίας 40 ετών μια Γαλλίδα 30 ετών, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση στην οροσειρά Εγκίγ Ρουζ.

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν σήμερα το μεσημέρι, σε υψόμετρο 2.200 μέτρων από διασώστες, τους οποίους ειδοποίησε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί.

Άλλοι δύο ορειβάτες από την Ιταλία, ηλικίας 66 και 67 ετών, θύματα μιας πτώσης χθες το βράδυ, εντοπίστηκαν στο Λευκό Όρος σήμερα το πρωί.

Τα πτώματα των δύο έμπειρων αθλητών από τη Γένοβα βρέθηκαν στους πρόποδες του όρους Μοντί, κατά τη διάρκεια αναγνωριστικής επιχείρησης από ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες, το δυστύχημα συνέβη κατά την κάθοδό τους από το όρος.

Την ίδια ημέρα, δύο αθλητές αλεξίπτωτου πλαγιάς σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης που πραγματοποιούσαν, η οποία οδήγησε στην πτώση τους από ύψος 200 μέτρων με τους άτυχους άνδρες να καταλήγουν στη στέγη ενός σπιτιού.

Επίσης στην Άνω Σαβοΐα, ένας 71χρονος πεζοπόρος σκοτώθηκε από πτώση σε υψόμετρο 2.400 μέτρων στο όρος Σαμπλέ.