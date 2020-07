Υγεία - Περιβάλλον

Ιράν: Δεκάδες γιατροί και νοσηλευτές θύματα του κορονοϊού

Χιλιάδες είναι οι νεκροί από τον κορονοϊό στο Ιράν, ανάμεσά τους πολλοί γιατροί και νοσηλευτές

Η πανδημία του κορονοϊού προκάλεσε τον θάνατο 140 νοσηλευτών και γιατρών στο Ιράν, καθώς και χιλιάδες μολύνσεις στο προσωπικό που φροντίζει τους ασθενείς από τότε που εμφανίστηκε η επιδημία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές επιμένοντας στην τήρηση των υγειονομικών οδηγιών.

"Πεντακόσιοι από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας προσβλήθηκαν από τη νόσο Covid-19, από τους οποίους οι 140 πέθαναν", δήλωσε η Σίμα Σαντάτ Λαρί, κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης του Τύπου που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος Χασάν Ροχανί κάλεσε σήμερα όλη τη χώρα σε επαγρύπνηση και τήρηση των υγειονομικών οδηγιών, επιμένοντας στο μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης για την αντιμετώπιση της "δοκιμασίας αυτής που προέκυψε εδώ και σχεδόν ένα μήνα".

"Καλούμε όλους τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε συνάθροιση και να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής στην παρούσα κατάσταση" που επιβλήθηκε από τον ιό, υπογράμμισε ο Ροχανί κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού υπουργικού συμβουλίου.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επέκρινε από την πλευρά του την Κυριακή, αυτούς που "δεν κάνουν ούτε ένα τόσο απλό πράγμα που είναι να φορούν μάσκα" για να εμποδίσουν τη μετάδοση του ιού, λέγοντας ότι αισθάνεται "ντροπή" απέναντι σε μια τέτοια συμπεριφορά.

Η ασθένεια κερδίζει σαφώς έδαφος εδώ και σχεδόν ένα μήνα στο Ιράν, που είναι μακράν η πλέον πληγείσα χώρα στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή. Η Ισλαμική Δημοκρατία είχε ανακοινώσει τα πρώτα της κρούσματα του ιού SARS-CoV-2 στις 19 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα, άλλοι 199 θάνατοι που συνδέονται με τον ιό και 2.388 νέα κρούσματα μόλυνσης καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Συνολικά, 264.561 κρούσματα μόλυνσης, μεταξύ των οποίων 13.410 θάνατοι, έχουν καταγραφεί στη χώρα, πρόσθεσε η Λαρί.