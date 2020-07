Παράξενα

Παππούς 103 ετών κατέρριψε ρεκόρ γκίνες

Το δεύτερο «ιστορικό» άλμα του σούπερ παππού που του χάρισε μια θέση στα ρεκόρ γκίνες

Αφού γιόρτασε έναν αιώνα ζωής, φαίνεται πως τίποτα δεν μπορούσε να τρομάξει πια τον συνταξιούχο ξυλουργό Αλ Μπλάσκε.

Σε ηλικία «μόλις» 103 ετών ο Μπλάσκε, πήρε την πρωτοβουλία να κάνει ελεύθερη πτώση για δεύτερη φορά στη ζωή του, καταφέρνοντας να καταρρίψει μάλιστα το ρεκόρ του μεγαλύτερου σε ηλικία ανθρώπου που κάνει «άλμα tandem», το οποίο σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, έχει τον λιγότερο χρόνο προετοιμασίας αφού ο εκπαιδευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.

Το «ιστορικό» άλμα πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου, από ένα αεροπλάνο που βρισκόταν στα 14.000 πόδια.

Για τους εγγονούς του, η εμπειρία αυτή ήταν πολύ ξεχωριστός τρόπος για να γιορτάσουν την πρόσφατη αποφοίτησή τους από το κολέγιο ενώ μάλιστα χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι: «Ήταν τρομερό που κατάφερα να πηδήξω από ένα αεροπλάνο μαζί με τον παππού μου», «Το γεγονός πως έσπασε το ρεκόρ ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα».