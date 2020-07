Κοινωνία

Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ

Επί τόπου αστυνομικές δυνάμεις.

Ένταση επικράτησε έξω από την ΑΣΟΕΕ όπου ομάδες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο εισέβαλαν στο εσωτερικό της σχολής στην Πατησίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι νεαροί που κλείστηκαν στην ΑΣΟΕΕ απ' όπου άρχισαν να πετούν πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να κλείσει η κυκλοφορία στο δρόμο.

Νωρίτερα είχαν λάβει μέρος σε συλλαλητήριο υπέρ των προσφύγων και των μεταναστών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας.

Τους συγκεντρωμένους παρακολουθούν, διακριτικά προς το παρόν, δυνάμεις της αστυνομίας.

Μέχρι τις 20:30 το βράδυ η οδός Πατησίων ήταν κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.