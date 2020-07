Παράξενα

Ο “12χρονος Μέσι” και ο 6χρονος οδηγός μότο κρος! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιάζουν με τις αποδόσεις τους, παρά την νεαρή τους ηλικία, όπως και ο μόλις 22 μηνών χορευτής break dance.