Άρης - Παναθηναικός: εκτός έδρας νίκη για τους “πράσινους”

Νίκη γοήτρου για το “τριφύλλι”, στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, σ εένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό.

Σε ένα άκρως ενδιαφέρον παιχνίδι δίχως όμως ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Άρη στο "Κλεάνθης Βικελίδης", σε αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική των Play Off της Super League. Απέκρουσε πέναλτι του Γιάννη Φετφατζίδη ο νεαρός Βασίλης Ξενόπουλος, είχε δοκάρι πριν πετύχει το μοναδικό γκολ του αγώνα ο Δημήτρης Κολοβός, αποβλήθηκε λίγο πριν το φινάλε του αγώνα ο Λίντσεϊ Ρόουζ

Με τις δύο ομάδες να μην έχουν κάτι να χάσουν, ο ρυθμός ήταν πολύ γρήγορος στο πρώτο ημίχρονο. Λούκας Σάσα και Φετφατζίδης (δις) από την πλευρά των γηπεδούχων δεν μπόρεσαν να απειλήσουν τον Ξενόπουλο ενώ στην αντίπαλη εστία ο Αργύρης Καμπετσής έχασε τεράστια ευκαιρία από το ύψος της μικρής περιοχής με τον Χουλιάν Κουέστα εξουδετερωμένο. Στο 12' ο Γιώργος Δεληζήσης έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, από προσπάθεια του Ντανιέλ Μαντσίνι, ωστόσο με τη χρήση του VAR το γκολ ακυρώθηκε.

Δέκα λεπτά αργότερα, ο Καμπετσής και πάλι, ξεπέρασε τον Κουέστα αλλά από πλάγια θέση σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των δικτύων ενώ στο 34' ο φορ του Παναθηναϊκού προσπάθησε ανεπιτυχώς να "κρεμάσει" τον Ισπανό τερματοφύλακα. Πέντε λεπτά μετά ο Μπρούνο Γκάμα κέρδισε τις κόντρες, μαζί και το πέναλτι από τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Ο Ξενόπουλος, ωστόσο, κράτησε το μηδέν για την εστία του και στις δύο προσπάθειες του Φετφατζίδη! Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, ο Γιώργος Βρέσκας έδειξε και πάλι τη βούλα του πέναλτι, σε πτώση του Ρόουζ από σύγκρουση με τον Ξενόπουλο, ωστόσο ο διαιτητής από την Πιερία το... πήρε πίσω με τη συμβολή του VAR!

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Τουχαμί Ανουάρ και Γιάννη Μπουζούκη να απειλούν στο πρώτο του τρίλεπτο. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Κουέστα που σταμάτησε αρχικά τον Καμπετσή κι εν συνεχεία - με πολύ πιο δύσκολη επέμβαση - τον Χατζηγιοβάνη. Κι εκεί που δεν μπορούσε ο Κουέστα, στη φάση του 62ου λεπτού, ανέλαβε δράση το αριστερό του δοκάρι, το οποίο σταμάτησε τη βολίδα του νεοεισελθόντα Δημήτρη Κολοβού! Μοναδική καλή φάση για τον Άρη στο διάστημα αυτό ένα εναέριο βολέ του Νίκο Μαρτίνες που σταμάτησε ενστικτωδώς ο εξερχόμενος Ξενόπουλος, στο 65'.

Οι "πράσινοι" συνέχισαν να σπαταλούν ευκαιρίες, με τον αμαρκάριστο Δημήτρη Κολοβετσιο να αστοχεί με το κεφάλι μετά το φάουλ του Χατζηγιοβάνη. Στο 75', τελικά, από τη σέντρα του Ανουάρ και την αδράνεια του Ρόουζ, ο Κολοβός με κεφαλιά-ψαράκι έκανε το 0-1! Σκορ το οποίο έμεινε μέχρι τέλους, παρά την αποβολή του Ρόουζ στο 86ο λεπτό, με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

* Ο Γιάννης Φετφατζίδης δε θα αγωνιστεί απέναντι στον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή, για τη 10η αγωνιστική των Play Off (19/7, 20:00), καθώς την προηγούμενη μέρα του αγώνα θα ανέβει τα σκαλιά της Εκκλησίας.

** Τέσσερις κίτρινες κάρτες συμπλήρωσε ο Τουχαμί Ανουάρ και θα απουσιάσει από το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των Play Off απέναντι στον ΟΦΗ.

Διαιτητής: Γεώργιος Βρέσκας (Πιερίας)

Κίτρινες: Ρόουζ, Σάσα, Δεληζήσης, Μπαγκαλιάνης - Χατζηγιοβάνης, Ανουάρ.

Κόκκινες: Ρόουζ.

Οι συνθέσεις:

ΆΡΗΣ (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Μπακούτσης (78' Διαμαντόπουλος), Δεληζήσης, Μπαγκαλιάνης, Ρόουζ, Σάσα, Ματίγια, Γκάμα, Φετφατζίδης, Μαρτίνες (71' Σόουζα), Μαντσίνι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ (Γιώργος Δώνης): Ξενόπουλος, Κολοβέτσιος, Σένκεφελντ, Κουρμπέλης, Ζαγαρίτης, Αθανασακόπουλος (56' Σερπέζης), Ανουάρ, Μπουζούκης

(83' Μπεκ), Χατζηγιοβάνης (83' Θεοχάρης), Αλεξανδρόπουλος (59' Κολοβός), Καμπετσής (59' Μακέντα).