Μητσοτάκης: Προτεραιότητά μας η αναγέννηση της βιομηχανίας

Ο Πρωθυπουργός έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση της νέας επένδυσης της ΕΛΒΑΛ. Προανήγγειλε μείωση ΕΦΚ για τη μέση τάση.

Η αναγέννηση της βιομηχανίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην παρουσίαση της νέας επένδυσης της ΕΛΒΑΛ στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στον ένα χρόνο της θητείας της κυβέρνησης το συνολικό επενδυτικό περιβάλλον μεταστράφηκε και όπως είπε, στο πλαίσιο αυτό μεταξύ άλλων, θα μειωθεί από 28% στο 24,5% ο φορολογικός συντελεστής, ενώ με παρεμβάσεις της πολιτείας θα εξομαλυνθεί η αγορά της ενέργειας ώστε να λειτουργεί καλύτερα ο ανταγωνισμός.

«Θα μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης στο ρεύμα μέσης τάσης»

«Η ενέργεια έχει ξεχωριστή σημασία για τη βιομηχανία, είχαμε από τα ψηλότερα κόστη στην Ευρώπη. Θα μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης στο ρεύμα μέσης τάσης, και όλοι οι συντελεστές θα υποχωρήσουν μέσα από ένα νέο μοντέλο χρεώσεων», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε στην επένδυση της εταιρείας ύψους 150 εκατ. ευρώ και είπε ότι αποτελεί ένα αφανή πυλώνα της βαριάς μας βιομηχανίας, ενώ ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες «για την αθόρυβη δωρεά σας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού».

«Δεν ισχύει το ότι η Ελλάδα δεν παράγει ούτε καρφίτσα»

Είπε ακόμη ότι η εταιρεία εξάγει το 85% του προϊόντος της, και καλύπτει το 4% των εξαγωγών της χώρας ενώ συνολικά ο όμιλος καλύπτει το 8% των εξαγωγών. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνογνωσία πολλών δεκαετιών που κατέχει η εταιρεία και είπε ότι η επένδυση στη γνώση είναι συστατικό στοιχείο της υπεραξίας της εταιρείας. «Η συμπυκνωμένη γνώση σας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές σας» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

«Δεν ισχύει το ότι η Ελλάδα δεν παράγει ούτε καρφίτσα. Η ΕΛΒΑΛ είναι εδώ, πρωτοπόρα στην επεξεργασία του αλουμινίου. Μετατρέπει την πρώτη ύλη σε αλουμίνια και αλουμίνιο. Με καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία υψηλής προστιθέμενης αξίας, που μειώνει το έλλειμμα της χώρας υποκαθιστώντας κοστοβόρες εισαγωγές», είπε ο πρωθυπουργός.

«Η πολιτεία αμέλησε. Εμείς θα το αντιπαλέψουμε»

Τέλος αναφέρθηκε στην αποβιομηχάνιση της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες που «άφησε εκατοντάδες κλειστά εργοστάσια ενώ χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας». Είπε ότι όσες βιομηχανίες έκλεισαν υπέφεραν από τις παρεμβάσεις του κράτους, τη βαριά φορολογία, την επαχθή γραφειοκρατία, και το αφιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα.

«Η αποβιομηχανοποίηση δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα παγκοσμιοποίησης αλλά και επιλογών που έγιναν στη χώρα μας. Η πολιτεία αμέλησε. Εμείς θα το αντιπαλέψουμε», τόνισε ο κ.Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κρίσιμη σύνοδο της Παρασκευής στις Βρυξέλλες, για την οποία θα αναχωρήσει αύριο, και εκτίμησε ότι θα υπάρξει συμφωνία μέχρι τέλους Ιουλίου για το ταμείο ανάκαμψης που θα συμβάλλει στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

«Η ανάπτυξη της χώρας πρέπει να είναι ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες»

Τέλος ανέφερε ότι η χώρα μας θα ευθυγραμμιστεί με τους τρεις στόχους, την τόνωση της επιχειρηματικότητας, τον ψηφιακό πράσινο μετασχηματισμό και την ανάκτηση της αυτονομίας της Ευρώπης σε κρίσιμους στρατηγικούς παραγωγικούς φορείς. Εθνικός στόχος όπως είπε είναι η αύξηση του μεριδίου βιομηχανίας από 9,5% στο 12% το 2025 και στο 15% το 2030 και ο διπλασιασμός των άμεσων επενδύσεων από το σημερινό φτωχό 1,8%.

«Η πανδημία έδειξε ότι πρέπει να αλλάξει η παραγωγική μας δομή. Κεντρικός βραχίονας η βιομηχανία σε αυτή την κατεύθυνση. Η ανάπτυξη της χώρας πρέπει να είναι ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες. Αυτό σηματοδοτεί και αυτή η επένδυση, μέσα στη λαίλαπα του κορωνοϊού. Ήδη ξεκίνησε η επένδυση στο Ελληνικό, λειτούργησε η γραμμή 3 του Μετρό, ξεκίνησε η επένδυση στην Κασσιόπη στην Κέρκυρα, και σήμερα εδώ. Όλα αυτά δείχνουν ότι η μεγάλη εθνική πρόκληση δεν είναι μόνο φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Μιχάλης Στασινόπουλος: Το αλουμίνιο θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πράσινη οικονομία

Ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος, μέλος του ΔΣ της VIOHALCO σημείωσε πως τα προϊόντα του ομίλου προέρχονται κατά 30% από ανακύκλωση και εξάγονται σε πάνω από 80 χώρες, αποτελώντας το 4% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. «Τα τελευταία 10 χρόνια οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατ. ευρώ, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 35% και η παραγωγή διπλασιάστηκε», πρόσθεσε ενώ σημείωσε πως το αλουμίνιο θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πράσινη οικονομία και ανήγγειλε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης.

«Η επένδυση, τόνισε, αποτελεί έμπρακτη απάντηση στην αμφισβήτηση της δυνατότητας της χώρας να έχει σύγχρονη βιομηχανία, η οποία δεν έχει ανάγκη από δεκανίκια αλλά από βιομηχανική πολιτική που παρέχει υγιείς βάσεις για ανάπτυξη και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας».

Τα προϊόντα της ΕΛΒΑΛ όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Λάμπρος Βαρούχας πωλούνται σε μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού σε κλάδους που περιλαμβάνουν την παραγωγή συσκευασίας τροφίμων - ποτών, ναυπηγική, αυτοκινητοβιομηχανία, δόμηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπαταρίες, κ.α. Στην Ευρώπη λειτουργούν μόνο 3 μονάδες όπως αυτή που παρουσιάστηκε σήμερα και στον κόσμο συνολικά 20.