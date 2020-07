Κόσμος

Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνθρωποι πνίγηκαν μέσα στο αυτοκίνητό του λόγω της καταρρακτώδης βροχής.

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Σικελία. Ειδικότερα, στην μεγαλύτερη πόλη του νησιού, το Παλέρμο, βίαιη νεροποντή προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν κατάφεραν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παγιδεύτηκαν σε ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ πολλοί επιβάτες τους πρόλαβαν να απομακρυνθούν κολυμπώντας λίγο πριν το εσωτερικό του αυτοκινήτου τους γεμίσει με νερό.

Άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής ελέγχουν την ώρα αυτή διάφορα σημεία της πόλης για να εξακριβώσουν αν υπάρχουν παγιδευμένοι άνθρωποι. Ο δήμος του Παλέρμο κατήγγειλε ότι δεν είχε ειδοποιηθεί από την Ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας -- όπως θα έπρεπε-- για το αποψινό, σφοδρότατο κύμα κακοκαιρίας.