Κόσμος

Αποκεφάλισαν και τεμάχισαν εκατομμυριούχο

Σοκ και στους αστυνομικούς προκάλεσαν οι εικόνες που αντίκρισαν. Ποιος βρήκετον άγρια δολοφονημένο, επιτυχημένο CEO. Τι έδειξαν οι κάμερες ασφαλείας.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας του 33χρονου εκατομμυριούχου, Fahim Saleh, στη Νέα Υόρκη.

Το σώμα του βρέθηκε αποκεφαλισμένο -ενώ τον είχαν τεμαχίσει- στο διαμέρισμά του στο Lower East Side. Τα μέλη του είχαν τοποθετηθεί μέσα σε πλαστικές σακούλες δίπλα σε ένα αλυσοπρίονο, σύμφωνα με την «NY Post». Μάλιστα, σε βίντεο που “ήρθε” στην δημοσιότητα φαίνεται η σορός του, να μεταφέρεται από τραυματιοφορείς στο νεκροτομείο.

Ο Saleh εντοπίστηκε από την ξαδέρφη του, όταν εκείνη πήγε στο διαμέρισμά του, καθώς δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Έπειτα κάλεσε την αστυνομία, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με το μακάβριο θέαμα.

Ένα αλυσοπρίονο βρέθηκε δίπλα στην σορό, ενώ στις σακούλες βρίσκονταν τα χέρια και τα πόδια του θύματος.

Η σορός ταυτοποιήθηκε ως ο Fahim Saleh. Πρόκειται για τον CEO της εταιρίας «Gokada», που αναφέρεται και ως ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο είχε αγοράσει πέρυσι έναντι 2.25 εκατ. δολαρίων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο φόνος, πιθανόν, να ήταν στοχευμένος. Το θύμα φαίνεται τελευταία φορά στις κάμερες ασφαλείας στις όταν μπήκε στο ασανσέρ του κτιρίου, το οποίο ανοίγει κατευθείαν μέσα στο διαμέρισμα του, στον 7ο όροφο.

Οπτικό υλικό από το διαμέρισμα φαίνεται να δείχνει και τον δράστη να μεταφέρει μια τσάντα ενώ μπαίνει στο ασανσέρ μαζί με το θύμα.

Ο άτυχος άνδρας κοιτάει προβληματισμένος τον άγνωστο κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας τους. Μόλις το θύμα βγαίνει από το ασανσέρ για να μπει στο διαμέρισμα, ο άνδρας του επιτίθεται.

Ένας αστυνομικός σχολίασε ότι η σκηνή του εγκλήματος, έδειχνε "επαγγελματική δουλειά", καθώς δεν βρέθηκε καθόλου αίμα, ενώ το διαμέρισμα δεν είχε στοιχεία διάρρηξης ή ληστείας. Την ίδια στιγμή, μία άλλη πηγή υπέθεσε πως ο δράστης δεν ολοκλήρωσε την δράση του, καθώς φαίνεται πως κάτι τον διέκοψε.