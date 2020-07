Κόσμος

Αραβικός Σύνδεσμος κατά Τουρκίας για την Λιβύη

Για ενέργειες που απειλούν την εθνική ασφάλεια των αραβικών χωρών, κάνει λόγο ο Γάιτ.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος απορρίπτει τις «παράνομες τουρκικές παρεμβάσεις» στις εσωτερικές υποθέσεις των αραβικών χωρών, ιδίως στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ (Ahmed Aboul-Gheit)

Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου προειδοποίησε ότι οι ενέργειες της Άγκυρας απειλούν ολόκληρη την αραβική εθνική ασφάλεια.

«Ο Αραβικός Σύνδεσμος απορρίπτει κάθε περιφερειακή παρέμβαση που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα των αραβικών χωρών», ανέφερε ο κ. Γάιτ.

Σημειώνεται ότι στις 23 Ιουνίου, ο Αραβικός Σύνδεσμος πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητήσει τις εξελίξεις στη Λιβύη, και εξέδωσε ψήφισμα 14 άρθρων, στο οποίο τόνισε «την ανάγκη αποκατάστασης του Λιβυκού κράτους και τον ρόλο των θεσμών του στην εξυπηρέτηση του λιβυκού λαού μακριά από ξένες επεμβάσεις».

Μάλιστα, στο εν λόγω ψήφισμα τονίζεται «ο κεντρικός ρόλος των γειτονικών χωρών της Λιβύης στην εξάλειψη της κρίσης στη Λιβύη» και τονίζεται η ανάγκη για την καταπολέμηση «ξένων παρεμβάσεων – ανεξάρτητα από την πηγή και τη φύση τους– που διευκολύνουν τη μεταφορά τρομοκρατών, ξένων μαχητών στη Λιβύη», απορρίπτοντας παράλληλα κάθε απόπειρα παραβίασης διεθνών αποφάσεων σχετικά με το εμπάργκο όπλων στη χώρα.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας του Προέδρου της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, επισημαίνοντας ότι η Διακήρυξη του Καΐρου αφορά έναν ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για την επίλυση της κρίσης της Λιβύης.?

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ