Κόσμος

Βουλγαρία: μίνι ανασχηματισμός λόγω… διαφθοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπορίσοφ ζήτησε τις παραιτήσεις τριών κορυφαίων υπουργών του, στην σκιά διαδηλώσεων σε όλη την χώρα.

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ ζήτησε σήμερα τις παραιτήσεις των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Εσωτερικών της κυβέρνησής του εν μέσω διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς που συγκλονίζουν απ άκρη σε άκρη τη βαλκανική χώρα επί μια εβδομάδα.

Ο Μπορίσοφ, ο οποίος βρίσκεται στο αξίωμα αυτό σχεδόν ανελλιπώς από το 2009, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα αποφασίσει στο τέλος της εβδομάδας εάν η τρίτη κυβέρνησή του θα ολοκληρώσει τη θητεία της μέχρι τις προγραμματισμένες εκλογές την επόμενη άνοιξη.

Χιλιάδες Βούλγαροι κάλεσαν τον Βούλγαρο πρωθυπουργό και τον γενικό εισαγγελέα να παραιτηθούν για την ανεξέλεγκτη διαφθορά ανάμεσα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που αποδυναμώνει τους κρατικούς θεσμούς και ωφελεί πανίσχυρους μεγιστάνες.

Οι Σοσιαλιστές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κατέθεσαν πρόταση μομφής ενάντια στην κυβέρνηση, και ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, επικριτής του Μπορίσοφ, του ζήτησαν και οι δύο να παραιτηθεί και να επιτρέψει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Ο Μπορίσοφ αποφάσισε να απομακρύνει τους υπουργούς για να δώσει τέλος στις εικασίες ότι συνεργάζονται μυστικά με το αντιπολιτευόμενο κόμμα MRF που εκπροσωπεί τους Τουρκόφωνους πολίτες της χώρας και το ανώτερο στέλεχός του, επιχειρηματία και ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης, Ντέλιαν Πέεβσκι ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα GERB.

«Τέτοιες εικασίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κόμμα», ανέφερε το GERB σε ανακοίνωσή του.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι αποπομπές των υπουργών είναι απίθανο να κατευνάσουν την δημόσια οργή και ότι η κίνηση αυτή μπορεί να είναι μια ένδειξη ότι ο Μπορίσοφ ξεκαθαρίζει το κόμμα του ενόψει των επόμενων εκλογών. Οι τρεις υπουργοί θα υποβάλουν αύριο τις παραιτήσεις τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης.