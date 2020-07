Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: Πρωτιά Ζάεφ στις εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αποτέλεσμα των εκλογών στη γειτονική χώρα και το ποσοστό συμμετοχής στις πρόωρες εκλογές.

Το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του πρώην πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τετάρτη, επικρατώντας με μικρή διαφορά του δεξιού αντιπολιτευόμενου κόμματος VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Η Κρατική Εκλογική Επιτροπή, με την ενσωμάτωση στο 94% των εκλογικών τμημάτων, ανακοίνωσε ότι το SDSM συγκεντρώνει ποσοστό 36,13%, ενώ το VMRO-DPMNE το 34,65%.

Η «πρωτιά» του κόμματος του Ζόραν Ζάεφ, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις έχει «κλειδώσει» καθώς δεν είναι μαθηματικά πιθανή η ανατροπή του αποτελέσματος με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.

Μεταξύ των κομμάτων της αλβανικής μειονότητας, προηγείται το συγκυβερνών DUI του Αλί Αχμέτι, το οποίο συγκεντρώνει ποσοστό 11,57%. Ακολουθεί η αντιπολιτευόμενη «Συμμαχία για τους Αλβανούς» του Ζιγιαντίν Σέλα με ποσοστό 8,79%.

Η Κρατική Εκλογική Επιτροπή διευκρίνισε ότι η κατανομή των 120 εδρών της νέας Βουλής της χώρας θα γίνει γνωστή αργότερα σήμερα Πέμπτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκλογικών αναλυτών, το SDSM θα καταλάβει 49 έδρες, το VMRO-DPMNE 47, το DUI 12 και η «Συμμαχία για τους Αλβανούς» 10 έδρες.

Στη νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το εθνικιστικό αριστερό κόμμα «Levica» (Αριστερά) και το «Δημοκρατικό Κόμμα Αλβανών» (DPA) τα οποία εκτιμάται πως θα καταλάβουν από μία έδρα το καθένα.

Όπως εκτιμούν αναλυτές στα Σκόπια, το πιθανότερο σενάριο είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης του SDSM του Ζόραν Ζάεφ, του DUI του Αλί Αχμέτι και του DPA του Μεντούχ Θάτσι. Στην περίπτωση αυτή τα τρία κόμματα, τα οποία συμμετέχουν εξάλλου στην απερχόμενη κυβέρνηση, εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία 62 εδρών.

Η μετάδοση των αποτελεσμάτων των χθεσινών εκλογών έγινε με πολλά προβλήματα, καθώς αργά χθες το βράδυ είχε διακοπεί η λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής της Κρατικής Εκλογικής Επιτροπής.

Η χθεσινή ψηφοφορία πάντως εξελίχθηκε ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Το ποσοστό συμμετοχής υπολογίζεται ότι ανήλθε στο 51%.

Ο Ζόραν Ζάεφ, σε δηλώσεις του τις πρώτες πρωινές ώρες, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επικράτηση του κόμματός του στις χθεσινές εκλογές.

«Οι πολίτες ψήφισαν για ένα ασφαλές μέλλον, για ενότητα και αλληλεγγύη, για οικονομική ευημερία, για τάξη και δικαιοσύνη, για ένα καλύτερο μέλλον. Ο δρόμος προς τα εμπρός επιβεβαιώνεται, είπαμε ένα σαφές ‘όχι’ στις δυνάμεις που εκπροσωπούν την οπισθοδρόμηση» σημείωσε ο Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το κόμμα του θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.